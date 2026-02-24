A equipa que quase todos apoiam está na rota do Sporting depois de um escândalo europeu

Há 1h e 0min

CRÓNICA || Vitória magistral em 180 minutos de uma equipa que já tinha vencido FC Porto e SC Braga na época passada

Um escândalo gelado, autenticamente. Depois de ter vencido o Inter de Milão por 3-1 em casa, o Bodø/Glimt foi a Itália aplicar uma lição de cinismo, mas, até mais do que isso, aplicar a lei com que David derrotou Golias.

Muito mais equipa do que os italianos, o FK Bodø/Glimt fez uma primeira parte com uma pontinha de sorte aqui e ali, mas a resistir estoicamente às tentativas de avanço do adversário.

Com os primeiros 45 terminados, os noruegueses estavam mais perto de um inédito apuramento para os oitavos de final, o que se confirmou. Com uma segunda parte próxima do apático por parte do Inter, o FK Bodø/Glimt conseguiu marcar dois golos que colocaram a eliminatória em expressivos 5-1, calando por completo San Siro.

Primeiro foi Manuel Akanji a ter uma paragem de cérebro que permitiu aos noruegueses colocarem dois homens na cara do guarda-redes, com Jens Hauge a conseguir transformar a recarga num escândalo ainda maior.

A partir daí, e com o azar sempre à perna, o Inter permitiu que o FK Bodø/Glimt ficasse mais confortável, tanto que Hakon Evjen fez o 0-2 aos 72 minutos.

Visivelmente cabisbaixos, os jogadores do Inter foram para a frente tentar algo diferente, mas entre a falta de arte ou engenho, não foi possível. Os italianos lá conseguiram marcar, num lance que espelha quase totalmente a exibição. Depois de um canto em que Marcus Thuram decidiu candidatar-se a um dos falhanços do ano, Alessandro Bastoni conseguiu marcar um golo que só a tecnologia de golo viu.

Estava feito o 1-2 aos 77 minutos, relançando um mínimo de esperança que de nada valeu, até porque eram precisos mais três golos, dos quais nenhum apareceu.

Quanto ao Bodø/Glimt, prossegue a imagem brutal, confirmando que quem desconheça esta equipa não anda mesmo a ver futebol. Depois de ter derrotado FC Porto ou SC Braga na época passada na Liga Europa, este ano já tinha conseguido vencer Manchester City ou Atlético de Madrid na fase de liga da Liga dos Campeões.

Para se afirmar ainda mais, superiorizou-se ao vice-campeão europeu Inter de Milão em ambos os palcos, numa espécie de conto de fadas a que nenhum adepto ficará indiferente. Mal comparado, será assim um bocadinho como aquele Leicester de Claudio Ranieri que em 2015/2016 conquistou a Premier League à boleia de um apoio quase consensual em todo o mundo.

Desta vez, o Bodø/Glimt carrega um peso semelhante, ainda que o próximo adversário tenha de ficar de fora desse conjunto. E esse próximo adversário pode, ironia das ironias, ser o Sporting, que espera agora para saber se nos oitavos de final da Champions vai encontrar os noruegueses ou o vencedor do Real Madrid-Benfica.

Na prática, e se calhar mesmo ao Sporting, será quase como se toda a Europa torcesse pelo underdog, pelo menos favorito, pelo muito menos favorito, que é mesmo o Bodo/Glimt. De resto, será também assim se o adversário dos noruegueses for antes o Manchester City, a outra possibilidade no sorteio.