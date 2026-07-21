Assalto violento em Lisboa: dupla provoca acidente e rouba relógio de 30 mil euros

Daniela Rodrigues
Há 1h e 9min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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Vítima sofreu um golpe na orelha antes de os assaltantes fugirem

Um homem foi vítima de um roubo violento na noite desta terça-feira, na Bobadela, concelho de Loures.

O assalto ocorreu pelas 20:15, quando dois homens, que circulavam em motociclos provocaram um acidente de viação com a viatura da vítima.

Após a colisão, os suspeitos terão ameaçado o homem com uma arma branca e roubado um relógio avaliado em cerca de 30 mil euros.

Durante o assalto, a vítima sofreu um golpe na orelha, tendo ficado com ferimentos. 

Os dois assaltantes colocaram-se em fuga e o caso está agora a ser investigado pelas autoridades.

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Temas: Bobadela Loures Assalto Relógio
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