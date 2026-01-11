Morreu Bob Weir, fundador e guitarrista dos Grateful Dead

Agência Lusa , NM
Há 2h e 30min
Bob Weir (getty)

Músico tinha 78 anos

Bob Weir, fundador e guitarrista dos Grateful Dead, banda reconhecida pelo som do ‘acid rock’ a partir da cidade norte-americana de San Francisco, na década de 60 do século XX, morreu aos 78 anos, anunciou a família.

"Faleceu em paz, rodeado pelos seus entes queridos, depois de lutar bravamente contra o cancro, como só Bobby sabia fazer. Infelizmente, sucumbiu a problemas pulmonares pré-existentes", lê-se num comunicado divulgado no sábado.

A nota, publicada no portal do músico na Internet e na rede social Instagram, não especifica o local ou a data da morte de Weir.

Em julho, o guitarrista tinha sido diagnosticado com cancro, mas, apesar do tratamento, celebrou 60 anos de carreira nos palcos no mês seguinte, com três noites consecutivas na cidade natal, São Francisco.

Weir foi um dos membros do quinteto que fundou os Grateful Dead em 1965, a par do do vocalista, guitarrista e principal compositor da banda, Jerry Garcia, que morreu em 1995, do teclista e vocalista Ron ‘Pigpen’ McKerman, que faleceu em 1973, do baixista Phil Lesh, que morreu em 2024, bem como do baterista Bill Kreutzmann, ainda vivo.

A banda lançou 13 álbuns de estúdio, entre os quais “Workingman’s Dead” (1970) e “American Beauty” (1971).

Depois da morte de Garcia e da dissolução do grupo, os Grateful Dead voltaram a juntar-se para as digressões de 2009 e de 2015, essa para comemorar os 50 anos da banda.

O grupo foi homenageado em janeiro de 2025, numa gala de beneficência que antecedeu a cerimónia de entrega dos prémios Grammy, em Los Angeles.

