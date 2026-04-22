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Bloco de Esquerda insta Seguro a "honrar promessa eleitoral" e anunciar que vai vetar pacote laboral

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 12min
O coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, na XIV Convenção Nacional do BE, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, 29 de novembro de 2025. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

José Manuel Pureza lembrou que Seguro, enquanto candidato às Presidenciais, “foi muito claro” na campanha: “Disse ao país que, se não houvesse acordo por parte dos sindicatos, vetaria o pacote laboral."

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O coordenador do Bloco de Esquerda (BE), José Manuel Pureza, defendeu esta quarta-feira que o Presidente da República, em vez de se reunir com parceiros sociais, deveria honrar o compromisso eleitoral e indicar que vai vetar pacote laboral.

“Em vez de se reunir [esta quarta-feira] com os parceiros sociais, o que o Presidente da República devia estar a fazer era chamar o primeiro-ministro a Belém para lhe dizer que vai vetar o pacote laboral. Essa devia ser a marca deste dia”, afirmou José Manuel Pureza, que falava aos jornalistas na sede do BE em Coimbra sobre as reuniões que vão ser promovidas esta quarta-feira por António José Seguro com os parceiros sociais.

Para o coordenador do Bloco de Esquerda, António José Seguro “estaria a honrar um compromisso muito claro que assumiu durante a campanha eleitoral”, caso desse indicação de veto presidencial do atual pacote laboral proposto pelo Governo.

José Manuel Pureza frisou que o Presidente da República, enquanto candidato, “foi muito claro” na campanha: “Disse ao país que, se não houvesse acordo por parte dos sindicatos, vetaria o pacote laboral”.

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“Esse acordo está claramente rejeitado pelas centrais sindicais. Portanto, aquilo que se espera é do Presidente da República, António José Seguro, é que seja coerente com o que o candidato António José Seguro disse em campanha eleitoral e vete esta proposta do Governo”, vincou.

Para o líder bloquista, caso António José Seguro venha a vetar a proposta do Governo “criará uma imagem certa, que é a imagem de alguém que honra os seus compromissos”.

José Manuel Pureza assumiu “uma estranheza” face às reuniões promovidas hoje pelo Presidente da República, considerando que não faz sentido chamar a Belém organizações patronais ou centrais sindicais, quando já se conhecem as suas posições sobre o pacote laboral.

“Não me parece que haja outra interpretação que não seja a de que o Presidente da República está a fazer um ato que é um ato de pressão sobre os parceiros sociais e, muito em concreto, sobre a UGT”, afirmou.

Na ótica de Pureza, o Governo tem seguido “uma estratégia de pressão sistemática sobre as organizações sindicais”, nomeadamente a UGT, dando como escolha às centrais entre “uma proposta que pune muito ou uma que pune muitíssimo”.

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Segundo José Manuel Pureza, não há margem para consensos quando as chamadas traves mestras do pacote laboral apresentam “sinais de agravamento e não de melhoria daquilo que são os direitos de quem vive do seu salário”.

“Se o Presidente da República quer estar, como ele diz, atento a tudo e pede que estejamos atentos a tudo, então estará também seguramente atento a essa realidade”, disse, considerando que a posição que António José Seguro assumiu em relação ao pacote laboral na campanha presidencial foi “um elemento muito importante” para o sentido de voto “de muitas pessoas”.

O Presidente da República, António José Seguro, recebe hoje em Belém os parceiros sociais, a começar pela CGTP-IN, na véspera de uma reunião do secretariado nacional da UGT para votar a versão final do pacote laboral.

Depois de a UGT ter rejeitado uma das versões apresentadas pelo executivo, o Presidente da República tinha pedido que o diálogo não fosse esgotado e prometeu que será “sempre coerente” com as declarações feitas em campanha, quando disse que, sem acordo na Concertação Social, vetaria esta reforma.

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A proposta do Governo para alterar a legislação laboral ainda não reúne consenso na Concertação Social e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou, no debate quinzenal, importante esse acordo entre parceiros sociais antes de um diploma chegar ao parlamento, mas frisou que o Governo vai apresentar em qualquer cenário uma proposta de lei.

Temas: Bloco de Esquerda Seguro Reforma laboral Pacote laboral António José Seguro
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