Grande empresa norte-americana vai despedir 40% dos funcionários. O motivo: Inteligência Artificial

Há 59 min

Jack Dorsey, dono da empresa que fez o anúncio, acredita que o mesmo vai acontecer com a maioria das empresas

A Block, empresa por detrás da Square, Cash App e Afterpay, vai reduzir o seu pessoal em 40%. O motivo: “ferramentas de Inteligência Artificial”, segundo uma carta aos acionistas assinada pelo cofundador Jack Dorsey.

Dorsey acredita que a maioria das empresas seguirá o mesmo caminho em breve.

A empresa está a despedir mais de quatro mil pessoas, reduzindo a sua força de trabalho para pouco menos de seis mil funcionários.

Os cortes ocorrem numa altura em que a Inteligência Artificial remodelou empregos em todo o setor tecnológico e está a gerar preocupações sobre o futuro do mercado de trabalho. Empresas como a Amazon, Meta, Microsoft e Verizon fizeram cortes drásticos no último ano, relacionados, ainda que indiretamente, com a Inteligência Artificial.

“Uma equipa significativamente mais pequena, utilizando as ferramentas que estamos a desenvolver, pode fazer mais e melhor. E as capacidades das ferramentas de Inteligência Artificial estão a multiplicar-se cada vez mais rapidamente”, escreveu Dorsey.

A diretora financeira da Block, Amrita Ahuja, foi mais clara nas projeções financeiras da empresa tecnológica: “Vemos uma oportunidade de avançar mais rapidamente com equipas mais pequenas e altamente talentosas, utilizando a IA para automatizar mais tarefas”.

Numa publicação na rede social X, Dorsey garantiu que os cortes não estavam a acontecer porque a empresa está em dificuldades, mas sim porque “o nosso negócio está forte… O lucro bruto continua a crescer”.

O cofundador do Twitter acredita que está à frente do seu tempo.

“Penso que a maioria das empresas está atrasada. Dentro do próximo ano, acredito que a maioria das empresas chegará à mesma conclusão e fará mudanças estruturais semelhantes. Prefiro chegar lá honestamente e nos nossos próprios termos do que ser forçado a isso de forma reativa”, escreveu.

No X, disse que optou por ser honesto sobre a situação da empresa e agir agora, em vez de “cortar gradualmente ao longo de meses ou anos”.

Dorsey afirmou que os colaboradores afetados receberão uma indemnização equivalente a 20 semanas ou mais de salário, dependendo do tempo de serviço, ações da empresa com direito adquirido até ao final de maio, seis meses de plano de saúde, além de quaisquer dispositivos corporativos e um bónus de cinco mil dólares.

Os investidores reagiram positivamente ao corte de vagas. As ações da Block subiram até 24% após o anúncio.

Os cortes ocorrem no meio de crescentes preocupações sobre o impacto da IA ​​na força de trabalho, à medida que gigantes da IA ​​como a Anthropic e a OpenAI continuam a lançar novas ferramentas empresariais. Esta semana, a Anthropic atualizou o seu popular modelo Claude para otimizar o desempenho em tarefas administrativas nas áreas de recursos humanos, design e gestão de património. As ações das empresas de software caíram a pique no início deste mês, após o lançamento das atualizações da ferramenta Claude Cowork da Anthropic.

A decisão de Dorsey também reflete um sentimento crescente entre os líderes tecnológicos de operar de forma mais eficiente à medida que a IA evolui. A Amazon afirmou que precisava de "menos camadas hierárquicas" para "operar o mais rápido possível", classificando a IA como "a tecnologia mais transformadora que vimos desde a internet", num memorando de outubro que anunciava despedimentos.