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Quase metade dos portugueses planeia comprar na Black Friday ou Cyber Monday

Agência Lusa , MSM
Há 46 min
Black Friday
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Mais de um terço dos consumidores admite esperar pelas promoções antes de decidir o que comprar

Quase metade (44%) dos consumidores em Portugal pretende fazer compras durante a Black Friday ou Cyber Monday, revela um estudo Google Consumer Survey divulgado esta terça-feira, que diz que 56% admite recorrer ao Youtube no processo de decisão.

"O papel da plataforma é multifacetado: 15% utiliza-a para descobrir novos produtos, enquanto 14% foca-se na comparação de preços e 13% na análise de reviews [críticas]", refere o estudo.

A intenção de compra "aparece fortemente concentrada nos múltiplos momentos promocionais" e apenas "7% diz preferir comprar fora dos múltiplos momentos das ofertas das lojas".

Entre os que responderam que tencionam fazer compras este ano, "a Black Friday (36%), Saldos (27%), Natal (17%), Prime Day (5%) e Cyber Monday (5%) são considerados os momentos de eleição em que costumam fazer compras".

Mais de um terço (35%) dos inquiridos diz que irá esperar para ver o que está em promoção, "o que pode indicar que as compras não serão planeadas com antecedência e sugerir a abertura à influência pelo preço".

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Por outro lado, 34% pretende adotar uma estratégia menos impulsiva e planear as suas compras.

"Com a evolução do motor de pesquisa, impulsionada pela IA [inteligência artificial], as jornadas de descoberta e comparação de produtos tornaram-se mais visuais, complexas e interativas. E a distância entre a descoberta e a decisão também encurta-se", explica Joana Bastos dos Santos, 'head of sales' [responsável de vendas] da Google Portugal.

"Para capitalizar neste momento, as empresas devem otimizar a sua pegada digital para as novas exigências da Pesquisa, focando-se em fornecer descrições de produtos claras, avaliações fáceis de encontrar e tirar partido de ferramentas de automação e IA nas suas campanhas, garantindo que captam a atenção do consumidor no momento exato da sua intenção de compra", acrescenta.

Em termos de estimativa de gastos, "mais da metade dos consumidores estima gastar entre 100 e 300 euros", segundo o estudo, que aponta que "36% planeia alocar até 100 euros, 27% até 300 euros e 19% até 500 euros".

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A Peak Season é uma das épocas de consumo mais fortes que se inicia no Dia de Compras na Net, no final de outubro, e que se prolonga depois até ao início do ano seguinte com os Prime Day, Black Friday, Cyber Monday, Natal e Saldos.

"No entanto, a procura online começa a existir desde o início de outubro", acrescenta o estudo.

O estudo da Google Consumer Survey em Portugal realizou-se em 26 de abril e contou com 25.609 entrevistas.

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