Homem hospitalizado após ataque de bisonte durante passeio com o neto no parque de Yellowstone

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Animal ficou agitado depois de uma buzinadela e acabou a correr atrás de Carl McDaniel

O que começou como uma viagem anual para um avô e o seu neto, transformou-se numa visita a um hospital no Montana, após um ataque de bisonte no Parque Nacional de Yellowstone.

Carl McDaniel, de 65 anos, foi hospitalizado com um fémur partido depois de um bisonte o ter atacado e atirado para o ar na última sexta-feira à noite no Bridge Bay Campground do parque, de acordo com McDaniel e o National Park Service.

Estava a visitar o parque com o neto de 13 anos quando decidiram dar um passeio depois do jantar.

Ao longo do caminho, encontraram um grande bisonte que parecia estar a rebolar na poeira e não incomodava ninguém, conta McDaniel à CNN.

“Estávamos a cerca de cem metros de distância”, refere McDaniel. “Ele não era agressivo, não estava a ter problemas e tirámos algumas fotografias e decidimos seguir em frente.”

McDaniel e o neto tiraram uma fotografia rápida e continuaram a sua caminhada, mostra o vídeo do encontro. Ao mesmo tempo, um camião passou e o motorista buzinou no que parecia ser uma tentativa de fazer o bisonte mexer-se, diz McDaniel. Não há áudio no vídeo.

O bisonte pareceu então ficar agitado e começou a correr em direção ao par.

O bisonte que posteriormente atacou um homem no Parque Nacional de Yellowstone foi visto perto de um acampamento, ao início do dia. A CNN desfocou parte da imagem para proteger a privacidade das pessoas (Carl McDaniel)

“Não houve muito tempo para decidir o que fazer. Naquele momento, ele estava a menos de 100 metros; ele conseguia chegar até nós em segundos, por isso disse ao meu neto para correr numa direção e eu fui para a outra para tentar atraí-lo para longe”, lembra McDaniel.

O animal empurrou então McDaniel com a cabeça, lançando-o para o ar antes de atingir o chão, conta o avô.

“Quando eu estava no chão, imóvel, sem me conseguir mexer, ele estava mesmo em cima de mim. Podia ter-me espezinhado, podia ter-me chifrado, podia ter feito quase tudo para me tirar a vida, e não o fez”, continua McDaniel.

Depois de McDaniel ter caído no chão, o fotógrafo Mike MacLeod, que registou o encontro em vídeo, teve de intervir, contou ao Cowboy State Daily.

“Tive muito medo que ele fosse atacar o tipo no chão, por isso parei de filmar e corri na direção do bisonte, gritei alto e tentei parecer o maior e mais intimidante possível”, disse MacLeod.

Depois de o bisonte fugir, as pessoas apressaram-se a ajudar McDaniel, que estava com muitas dores, contou MacLeod ao Cowboy State Daily. O serviço de emergência médica de Yellowstone chegou pouco depois, disse.

“A equipa médica de emergência do parque respondeu e transportou-o para um hospital próximo”, disse o Serviço Nacional de Parques ao confirmar o incidente em comunicado à CNN.

Este é o segundo ataque de bisontes em Yellowstone este ano. Um rapaz de 12 anos ficou ferido perto do Vulcão Mud a 26 de junho, segundo a agência.

Após o ataque de sexta-feira, “todas as pessoas que lá estavam foram incríveis; todas estavam positivas e a tentar ajudar da melhor forma possível”, diz McDaniel. Uma enfermeira começou a cuidar da sua perna, enquanto outra pessoa lhe segurava a cabeça.

Foi depois transferido para um hospital em Bozeman, uma viagem de duas horas durante a qual sentiu dores intensas. Agora está grato ao paramédico que o ajudou durante o percurso.

McDaniel fraturou o fémur, o osso mais forte do corpo, em quatro pontos perto da anca e sofreu várias contusões. Foi submetido a uma cirurgia no domingo e já conseguia manter-se de pé esta segunda-feira.

"Vou fazer fisioterapia nos próximos dias para conseguir andar, mas não foi tão catastrófico como poderia ter sido", conclui McDaniel.

O Serviço Nacional de Parques aconselha os visitantes a manterem-se a pelo menos 7,5 metros de distância dos bisontes em todos os momentos e a nunca se aproximarem dos animais. "Se o bisonte o seguir, use gás pimenta para ursos enquanto se afasta e procure abrigo atrás de árvores ou carros nas proximidades", disse a agência.

Sharif Paget, da CNN, contribuiu para esta reportagem