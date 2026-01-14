Animais do jardim zoológico do Rio de Janeiro receberam gelados de carne em dia de calor recorde

Alterações climáticas tornaram-se motivo de preocupação por ameaçarem algumas espécies e obrigam os zoológicos a adaptarem-se para responder às necessidades dos animais

O jardim zoológico do Rio de Janeiro distribuiu terça-feira gelados de carne picada, sangue e frutas a vários animais do BioParque, para ajudar a atenuar o calor recorde que a cidade brasileira enfrenta pelo terceiro dia consecutivo.

As onças-pintadas, os ursos-de-óculos, as lontras, os lobos e os macacos estão entre os animais que desfrutaram de uma atividade organizada anualmente durante o verão pelo zoológico da cidade e que pôde ser acompanhada pela imprensa e pelos visitantes.

As paletas de gelado foram distribuídas tanto a grandes felinos como a primatas — que constituem a grande maioria dos animais do BioParque —, um jardim zoológico com 50.000 metros quadrados situado na Quinta da Boa Vista, parque histórico do Rio de Janeiro.

Enquanto os grandes mamíferos carnívoros saborearam gelados feitos de carne picada ou de sangue — o primeiro para as onças-pintadas e o segundo para o lobo-guará (uma espécie típica do cerrado brasileiro) —, o urso-de-óculos devorou um de melão, enquanto se refrescava na piscina, e os macacos receberam outros preparados com frutas.

“Trata-se de uma actividade de bem-estar ambiental que tem como objectivo proporcionar um alívio térmico aos animais nestes dias mais quentes”, afirmou à agência espanhola EFE a bióloga do BioParque Letícia Feitosa.

A especialista explicou que as alterações climáticas tornaram-se motivo de preocupação por ameaçarem algumas espécies e obrigam os zoológicos a adaptarem-se para responder às necessidades dos animais.

A atividade aberta ao público coincidiu com um período em que, com temperaturas que na segunda-feira e na terça-feira chegaram aos 41 graus Celsius, as mais elevadas do atual verão.

As autoridades declararam na segunda-feira o alerta de nível 3 de calor, previsto para quando se registam temperaturas entre 36 e 40 graus Celsius durante três dias consecutivos e com previsão de agravamento.

A cidade foi, além disso, a primeira capital do Brasil a registar temperaturas superiores a 40 graus Celsius este ano, e o estado do Rio de Janeiro foi palco, na segunda-feira, de nove dos dez locais mais quentes do país.

Temas: BioParque Brasil Calor Animais

