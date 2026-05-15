Choque de bilionários: há super-ricos a dizerem a outros super-ricos para se calarem e pagarem os impostos

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Um dos homens mais ricos do mundo acha que os mais ricos devem pagar mais e até brinca com quem não concorda, sugerindo que se use o dinheiro para reparar autoestradas

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, cuja fortuna está avaliada em cerca de 200 mil milhões de dólares, foi recentemente questionado sobre a proposta de imposto sobre as grandes fortunas da Califórnia, que tem irritado alguns bilionários.

"Está tudo bem", garantiu. "Nunca pensei nisso".

Muitos bilionários estão frustrados com as tentativas dos estados e cidades democratas de aumentar os impostos sobre os super-ricos. Os titãs de Silicon Valley, Sergey Brin e Peter Thiel, estão a gastar milhões para combater a proposta da Califórnia. O financeiro Ken Griffin considerou "vergonhoso" o presidente da câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, usar a sua penthouse em Manhattan como cenário para um vídeo que propõe um imposto sobre imóveis de uso partilhado. Steven Roth, CEO da gigante imobiliária Vornado, comparou os apelos para taxar os ricos a um insulto racial.

Mas Huang representa um segmento dos super-ricos que está a dizer aos seus colegas bilionários para ultrapassarem isso. Pagar impostos é uma "forma de retribuir", sublinhou. Até brincou ao dizer que o dinheiro deveria ser usado para reparar um buraco específico na Autoestrada 101.

Tom Steyer baseou ainda a sua campanha para governador da Califórnia no aumento de impostos para pessoas como ele próprio: "Eu sou o bilionário que quer taxar outros bilionários".

Os bilionários não são um grupo homogéneo, e a sua divisão revela fissuras políticas e geracionais. Também reflete diferenças nas suas visões sobre o governo.

Alguns bilionários mais velhos, como Warren Buffett e Bill Gates, há muito que defendem a tributação dos super-ricos como uma responsabilidade cívica. Muitos empreendedores tecnológicos mais jovens, com inclinações libertárias, duvidam da capacidade do governo para resolver problemas e acreditam que podem alocar o seu dinheiro de forma mais eficaz.

Ao longo da história americana, muitos indivíduos ricos sentiram-se pessoalmente atacados por ações governamentais, mas este momento parece diferente, diz Kimberly Phillips-Fein, historiadora do capitalismo e da cidade de Nova Iorque na Universidade de Columbia.

“Griffin, Roth e outros percebem o imposto como um símbolo de antagonismo político contra os ricos”, continua a especialista. Querem que os seus contributos sejam reconhecidos e respeitados, e tributar os ricos “parece-lhes um insulto pessoal insuportável” que questiona a sua “virtude moral”.

Mas os impostos sobre o património ou os impostos sobre as segundas casas de luxo não reestruturariam fundamentalmente o sistema fiscal americano no topo da pirâmide.

Na realidade, o sistema fiscal visa os trabalhadores com os salários mais elevados - muitas vezes diferentes das pessoas com mais riqueza. Os mais ricos da América pagam menos impostos do que a população em geral: a riqueza dos 25 maiores multimilionários aumentou 401 mil milhões de dólares de 2014 a 2018, mas este grupo uma taxa de imposto federal sobre o rendimento de apenas 3,4%, segundo apurou a ProPublica.

Estados progressistas como Washington, Massachusetts e agora a Califórnia estão a tentar aumentar os impostos sobre os super-ricos para reduzir a desigualdade de rendimentos e a concentração de poder económico e político no topo.

No entanto, é arriscado para os estados reformularem os seus sistemas fiscais, uma vez que as pessoas podem mudar-se ou abrir empresas em estados com impostos mais baixos. Os impostos sobre o património são também notoriamente difíceis de gerir - obras de arte, imóveis e parcerias comerciais intencionalmente complexas são difíceis de avaliar. Além disso, os ricos têm abandonado as estratégias de evasão fiscal.

“Vivemos num mundo que sobrecarrega os assalariados, que pagam muitos impostos. Os mais ricos beneficiam de uma isenção fiscal”, explica Ray Madoff, professor da Faculdade de Direito do Boston College e autor de “O Segundo Poder: Como o Código Fiscal Criou uma Aristocracia Americana”.

Tributação do rendimento, não da riqueza

Os opositores da tributação dos ricos apontam frequentemente que 1% dos mais ricos paga 40% do imposto sobre o rendimento. Se as cidades e os estados continuarem a aumentar os impostos sobre os mais ricos, acabarão com a principal fonte de rendimento que financia os serviços públicos, dizem estes críticos.

Este argumento é uma falácia, garante Madoff, já que ignora o facto de que a riqueza da maior parte dos bilionários não se enquadra na faixa de rendimento tributável. Muitos CEO bilionários, como Mark Zuckerberg e Elon Musk, recebem um salário de 1 dólar ou nenhum salário. Apenas metade das famílias do 1% mais rico da população está no 1% mais rico da população.

A riqueza dos bilionários provém, geralmente, da valorização das suas ações, que estão sujeitas a impostos mais baixos do que o rendimento. Mas encontram formas de evitar o pagamento de impostos ainda mais baixos sobre os ganhos de capital, mantendo as ações para evitar o pagamento de impostos sobre os ganhos ou compensando-os com a venda de outros investimentos com prejuízo.

"O pagamento de impostos sobre as mais-valias tornou-se opcional no nosso sistema atual", lamenta Madoff.

Muitos bilionários recebem também heranças, que também estão isentas de imposto sobre o rendimento, sob a premissa de que serão abrangidas pelo sistema de imposto sucessório. Mas a receita do imposto federal sobre as heranças mal foi prevista nas últimas décadas devido a lacunas na legislação.

Na ausência de uma reforma federal, os estados estão a tentar extrair mais dinheiro da riqueza. Mas novos impostos sobre o património podem ser contraproducentes.

Doze países tinham impostos sobre o património em 1990, mas apenas três ainda os detinham em 2024. Alguns países, como a Suécia, revogaram-nos para se tornarem mais competitivos financeiramente, enquanto outros, como a França, descobriram que os super-ricos estavam a transferir os seus ativos para outros países.

“Os Estados têm um problema porque estão em competição uns com os outros”, completa Madoff. “A fiscalização dos ricos é feita de forma mais eficaz a nível federal.”