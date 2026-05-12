Homem morre após despiste de bicicleta em Marvão

Há 1h e 36min

Óbito foi declarado no local

Um homem de 51 anos morreu esta terça-feira na sequência do despiste da bicicleta em que seguia na Estrada Municipal 359 no concelho de Marvão, distrito de Portalegre, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o óbito foi declarado no local pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que foi mobilizado para as operações de socorro.

O alerta para o acidente foi dado às 17:54, adiantou a fonte do comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 13 operacionais dos bombeiros de Marvão, do INEM e da GNR, apoiados por quatro veículos, e o helicóptero, que não chegou a ser utilizado.