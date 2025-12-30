30 dez 2025, 19:08

É a terceira mulher música que integra esta lista da Forbes, depois de Taylor Swift e Rihanna

A cantora Beyoncé é oficialmente bilionária, anunciou a revista Forbes. É a quinta bilionária do mundo da música e apenas a terceira mulher música a entrar para este "grupo restrito" de celebridades cuja fortuna ultrapassa os mil milhões de dólares.

"Dos 22 artistas bilionários identificados pela Forbes, quase metade entrou para essa lista nos últimos três anos — e Beyoncé é a quinta artista musical a alcançar esse patamar, juntando-se ao marido, Jay-Z, assim como a Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna”, diz a revista.

A sua fortuna foi impulsionada pela digressão de “Cowboy Carter”, que arrecadou mais de 400 milhões de dólares (cerca de 340 milhões de euros) em receita de bilheteira, de acordo com a promotora Live Nation, além de cerca de 50 milhões de dólares (42,5 milhões de euros) em produtos de merchandise, de acordo com as estimativas da Forbes. E como foi a própria empresa de Beyoncé, a Parkwood, que produziu tudo, a artista consegui margens de lucro maiores.

Beyoncé, atualmente com 44 anos, estreou-se como empresária em 2010, quando fundou a Parkwood Entertainment e tomou as rédeas da sua carreira. “Decidi gerir a minha própria carreira, era importante que eu não fosse para uma grande empresa de agenciamento”, disse durante uma entrevista em 2013 para promover seu álbum autointitulado, “Beyoncé”. “Queria seguir os passos da Madonna, ser uma potência, ter o meu próprio império e mostrar às outras mulheres que, quando se chega a este ponto da carreira, não é preciso assinar com ninguém e dividir o dinheiro e o sucesso — podemos fazer tudo sozinhas.”

A Forbes explica que a maior parte da fortuna de Beyoncé vem da carreira musical, apesar de vários projetos na moda, beleza e bebidas alcoólicas. A revista estima que Beyoncé tenha faturado 148 milhões de dólares (125,8 milhões de euros) em 2025, tornando-se a terceira artista mais bem paga do mundo.

Este ano Beyoncé ganhou o troféu mais importante da indústria, o Grammy de Álbum do Ano, pelo seu álbum country “Cowboy Carter”, lançado no ano anterior. Também fez história como a primeira mulher negra a ganhar o prémio de Melhor Álbum Country.

Com 35 vitórias nos Grammy e 99 nomeações, é a artista mais premiada na história dos Grammy, incluindo os que ganhou com as Destiny's Child, o grupo feminino a que pertenceu no início da carreira.