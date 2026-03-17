Gabinete de Berta Cabral alvo de buscas por alegado favorecimento à Ryanair nos Açores

Há 1h e 46min

Governo regional é suspeito de utilizar um intermediário - Visit Azores - para fazer contratação pública com a companhia aérea

O gabinete de Berta Cabral, secretária regional do turismo dos Açores, é um dos alvos da operação de buscas da Polícia Judiciária, esta terça-feira, por suspeitas de crimes relacionados com o alegado favorecimento, em milhões de euros, da companhia de aviação Ryanair, apurou a CNN Portugal.

Foram já constituídos cinco arguidos, a maioria dos quais advogados, num esquema que passa pela utilização da marca Visit Azores, uma associação com estatuto de utilidade pública, que tem feito contratos anuais, alguns por ajuste direto, com a companhia aérea low-cost fazendo com que a mesma receba milhões de euros do Governo regional em troca de promoção turística da região.

O esquema, alegadamente, visa compensar de forma encapotada a Ryanair pelos encargos aeroportuários que atualmente a companhia é obrigada a pagar nos Açores - o que chegou a levar a ameaças de que aquela companhia deixasse de voar para a região.

Por crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção, prevaricação, participação económica em negócio e abuso de poderes, a PJ fez buscas na secretaria regional que é liderada por Berta Cabral, em direções regionais, na câmara de comércio e indústria dos Açores, além de escritórios de advogados em Lisboa.

O Governo regional é assim suspeito de utilizar um intermediário - Visit Azores - para fazer contratação pública com a companhia aérea.

Berta Cabral, recorde-se, foi secretária de Estado da Defesa do antigo Governo de coligação liderado por Pedro Passos Coelho.

Na operação designada "Last Call" participaram 65 elementos da Polícia Judiciária, além de dois juízes de instrução criminal, cinco magistrados do Ministério Público, dois elementos da Ordem dos Advogados e três elementos do Núcleo de Assessoria Técnica do Ministério Público.