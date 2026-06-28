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Benfica vence Sporting e sagra-se bicampeão nacional de futsal

Agência Lusa , TFR
Há 33 min
Futsal: Benfica-Sporting (FOTO: Lusa/ANTÓNIO COTRIM)
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Benfica não festejava um bicampeonato desde 2007/08

O Benfica sagrou-se hoje bicampeão nacional de futsal, ao vencer no jogo decisivo da final do play-off o Sporting por 4-3, ganhando a série por 3-2, em encontro disputado no pavilhão da Luz.

Num encontro emotivo, os 'encarnados' estiveram sempre em vantagem, chegando aos 2-0 com golos de Leo Gugiel (07 minutos) e André Coelho (07), os 'leões' igualaram a dois com tentos de Tomás Paçó (15) e Diogo Santos (26). O Benfica voltou para a frente com Silvestre (27), o Sporting voltou a igualar por Tomás Paçó (27), tendo Kutchy, aos 31, na marcação de um penálti, estabelecido o 4-3 final.

O Benfica, que não festejava um bicampeonato desde 2007/08, chegou ao seu 10.º título nacional, ainda longe do Sporting, recordista com 19 conquistas.

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Temas: Benfica Sporting Bicampeão nacional de futsal Futsal
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