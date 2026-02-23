Ficam em liberdade os 63 adeptos do Benfica e 61 do Sporting detidos após rixa. Martelo e ferros entre os objetos apreendidos

Daniela Rodrigues
Há 1h e 32min
Confrontos entre adeptos antes do dérbi de futsal entre Sporting e Benfica

"Rápida intervenção" das forças de segurança permitiu evitar consequências mais graves

Saíram em liberdade os 63 adeptos do Benfica e 61 do Sporting detidos na sequência dos confrontos de quinta-feira antes do dérbi de futsal.

Os 124 suspeitos ficaram em liberdade, sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR), aguardando o desenvolvimento das investigações.

As autoridades vão abrir inquérito na sequência dos confrontos registados antes do dérbi de futsal entre o Sporting e o Benfica, ocorrido nas imediações do recinto onde se disputava a partida.

Os desacatos envolveram grupos afetos aos dois clubes e terão resultado em momentos de tensão, com recurso a engenhos pirotécnicos e arremesso de objetos. A "rápida intervenção" das forças de segurança permitiu controlar a situação e evitar consequências mais graves.

Segundo a PSP, "foi apreendido diverso material suspeito de ter sido usado na rixa, nomeadamente artigos de pirotecnia deflagrados, ferros, pedras, cintos, paus, um martelo, uma arma branca e material de ocultação de identidade (balaclavas)".

O Ministério Público já instaurou inquérito para apurar responsabilidades e eventuais crimes relacionados com ofensas à integridade física, danos e desordem pública.

Esta segunda-feira, Benfica e Sporting voltam a defrontar-se na primeira mãos dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Temas: Benfica Sporting Desacatos Alvalade

