"Mourinho sabia perfeitamente que era o treinador que eu queria": Rui Costa quebra o silêncio

Há 37 min

Rui Costa ficou "incomodado" com o vídeo em que o treinador apareceu com a camisola do Real Madrid

O presidente do Benfica quebrou finalmente o silêncio depois de uma má época da equipa de futebol. Mais de três semanas depois de ter prometido explicações em sete dias, Rui Costa defendeu-se com as circunstâncias da situação entre José Mourinho e Real Madrid.

Atirando para o jogo com o Estoril, após o qual o treinador prometeu decidir a sua vida naquela mesma semana, Rui Costa referiu que o aparecimento do Real Madrid baralhou tudo, ainda que o objetivo do Benfica fosse a permanência do técnico.

“José Mourinho sabia perfeitamente que era o treinador que eu queria”, afirmou, defendendo o timing da renovação proposta pelo clube, várias semanas depois de o treinador se ter colocado à disposição para prolongar o vínculo.

Questionado pelos jornalistas, Rui Costa lamentou que o Benfica tivesse ficado à mercê de José Mourinho, ainda que o clube estivesse sempre pronto para todos os cenários.

“Tivemos de aguardar, tivemos de ser prudentes, não podíamos ser levianos, e este tempo vem veio dar-nos razão”, acrescentou, admitindo que lamenta só ter falado agora.

Em todo o caso, Rui Costa olha agora para a frente e entende que Marco Silva é o nome ideal para liderar o projeto do Benfica daqui para a frente, ainda que assuma que este novo rumo só acontece pelo fim do ciclo anterior: "Marco Silva só chega porque José Mourinho não ficou".

Voltando a olhar para José Mourinho, Rui Costa explicou que a renovação de contrato era uma condição para a continuidade do treinador, mesmo que não tivesse aparecido o Real Madrid, algo que era do conhecimento de ambas as partes.

Aparecida essa hipótese, o Benfica "equacionou todos os cenários" para não ficar na mão de ninguém, programando a próxima temporada já ciente de que José Mourinho não era o treinador da equipa na próxima época.

A polémica da camisola

Rui Costa assumiu que ficou "incomodado" num primeiro momento com a imagem de José Mourinho com a camisola do Real Madrid, depois da apresentação do vídeo da candidatura de Florentino Pérez.

Ainda assim, o presidente do Benfica garantiu que recebeu todas as explicações necessárias, pelo que o assunto morreu aí.

O Benfica tem agora de receber 15 milhões de euros do Real Madrid, algo que ainda não aconteceu, mas que Rui Costa acredita que se vai verificar em breve.

Questionado sobre se sentiu desiludido com José Mourinho, Rui Costa admitiu a surpresa, mas garantiu respeitar a decisão do treinador.