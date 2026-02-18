Insultos racistas a Vinicius já resultaram em cinco condenações

Há 2h e 35min

Desde junho de 2024 que em Espanha há condenações de prisão por insultos racistas no futebol, por crimes contra a integridade moral e por motivos de ódio

Madrid - O jogador brasileiro do Real Madrid Vinicius, que ontem denunciou insultos racistas do argentino Gianluca Prestianni durante o jogo da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Real Madrid, sofreu em Espanha numerosos ataques racistas, cinco dos quais resultaram em condenações.

O acontecimento em Lisboa é o primeiro caso em que o jogador brasileiro afirma ter recebido insultos racistas de outro jogador de futebol, já que os demais incidentes em que se viu envolvido foram protagonizados por adeptos.

No entanto, na Liga espanhola há um precedente de supostos insultos racistas entre jogadores, ocorrido em 2021, quando o jogador francês do Valência Mouctar Diakhaby denunciou que Juan Cala, jogador do Cádiz, se referiu a ele como “preto de merda” durante um jogo na capital gaditana. A denúncia foi arquivada por não ter sido comprovada a existência dos insultos.

As condenações por insultos racistas a Vinicius

O jogador brasileiro do Real Madrid sofreu inúmeros insultos racistas de adeptos em jogos da Liga espanhola nos últimos anos, cinco dos quais resultaram em condenações para os agressores.

A primeira delas, que também foi a primeira por incidentes deste tipo em Espanha, ocorreu em junho de 2024 e condenou três adeptos do Valência a oito meses de prisão por insultos ao jogador durante um jogo disputado em Mestalla a 21 de maio de 2023 entre o Valência e o Real Madrid.

A sentença declarou os adeptos culpados de um crime contra a integridade moral com agravante por motivos de ódio.

Em julho de 2024, um tribunal de instrução de Parla (Madrid) condenou uma pessoa a oito meses de prisão por insultos contra Vinicius e Antonio Rüdiger, seu companheiro de equipa, na secção de comentários do jornal desportivo Marca, além de proibir a sua participação nesse fórum durante 20 meses. O adepto foi considerado culpado de dois crimes contra a integridade moral agravados por motivos racistas.

Três meses depois, um homem foi condenado a um ano de prisão e três anos de proibição de acesso a estádios por um tribunal de Palma por proferir comentários racistas em dois jogos diferentes no Estádio de Son Moix (Maiorca) disputados em fevereiro de 2023, num deles contra Vinicius e no outro contra o jogador do Villareal Samu Chukwueze.

Em maio de 2025, o Tribunal Provincial de Valladolid condenou a um ano de prisão por crime de ódio cada um dos cinco acusados de insultar Vinicius Jr num jogo de futebol disputado a 30 de dezembro de 2022 no Estádio José Zorrilla, na cidade castelhana.

A última condenação por ataques racistas a Vinicius foi proferida em junho de 2025 contra quatro membros do grupo ultra Frente Atlético, que penduraram um boneco com a camisola de Vinicius em janeiro de 2023, na véspera de um clássico entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid.

Os réus reconheceram perante o tribunal os factos, constitutivos de um crime de ódio e outro de ameaças, e foram condenados a penas entre 14 e 22 meses de prisão. No entanto, chegaram a um acordo com a acusação e a procuradoria para evitar a prisão e foram condenados a multas, inibição e afastamento tanto do jogador como dos estádios de futebol.

O caso de Diakhaby e Cala

Em 4 de abril de 2021, o jogador francês do Valência Mouctar Diakhaby denunciou insultos racistas, com a frase "preto de merda", do jogador do Cádiz Juan Cala no estádio Nuevo Mirandilla, na capital de Cádiz.

O Valência retirou-se do campo por alguns minutos e voltou depois sem Diakhaby.

O Comité de Competição da Federação Espanhola abriu um processo extraordinário contra Juan Cala, que negou ter proferido o insulto, mas arquivou-o dois meses depois, por não ter sido comprovada a veracidade dos factos.

De acordo com a decisão que determinou o arquivamento, os numerosos arquivos audiovisuais e os relatórios fornecidos pela LaLiga "não serviram para discernir um suposto insulto racista", e uma análise do comportamento do jogador punido revelou que "ele não olha nem se refere diretamente ao jogador do Valência, não se apreciando direcionalidade no mencionado em relação a esse jogador".