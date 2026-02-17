"O número 25 chamou 'mono' cinco vezes ao Vini, eu ouvi": Mbappé recusa-se a dizer o nome de Prestianni "porque ele não merece mais jogar a Champions"

Árbitro interrompeu o Benfica-Real Madrid depois de Vinicius se ter queixado de insultos racistas. Mourinho defende Prestianni, Arbeloa defende Vini, Mbappé quis falar no fim para explicar o que ouviu em campo. "Eu ouvi, 100%. O Benfica é o melhor clube de Portugal mas isto não pode acontecer, é grave"
O jogo entre Benfica e o Real Madrid (0-1) esteve interrompido vários minutos logo após o golo de Vinicius. O avançado brasileiro festejou com uma dança na bandeirola de canto, gesto que foi visto como provocação pelos adeptos encarnados e também por Otamendi, que chamou o jogador dos merengues à atenção. Instantes depois, Vini Jr disse ao árbitro que alguém - aparentemente Prestianni - lhe tinha chamado "mono" (macaco em português).
O árbitro da partida, François Letexier, fez imediatamente o gesto a assinalar interrupção do jogo devido a ato de racismo. O desentendimento estendeu-se depois para o bancos de suplentes, com um dos elementos da equipa técnica de Mourinho, que esteve à conversa com Vini Jr, a ser expulso. Minutos depois, pouco antes de reatar o encontro, Prestianni, que chegou a ser confrontado por Mbappé, foi chamado pelo árbitro, que lhe deixou um aviso.
No final do jogo, e em declarações na zona mista, Mbappé recusou pronunciar o nome de Prestianni, referindo-se a ele apenas pelo número. "O número 25 não merece que diga o seu nome. Começou a dizer uma palavra ao Vini e depois tapou a boca com a camisola para lhe chamar 'mono' (macaco) cinco vezes", relatou o 10 do Real Madrid. "Ele não merece mais jogar a Champions", sublinhou Mbappé, que disse querer uma decisão firme da UEFA.
O avançado francês foi categórico quanto ao que testemunhou, apesar de admitir que podem não existir imagens que mostrem Prestianni a dizer a palavra, uma vez que este terá tapado a boca. "Eu ouvi cinco vezes, 100%. Há jogadores do Benfica que ouviram também. Temos de ser exemplos, são coisas que não podemos aceitar. Temos de dizer que não se pode falar assim. Tenho amigos portugueses e nunca me aconteceu isto." E sublinhou: "O Benfica é o melhor clube de Portugal e isto não pode acontecer, é grave".
Mourinho reagiu ao sucedido sublinhando que "uma coisa é o que o Vinícius diz e outra coisa é o que o Prestianni diz, são coisas completamente diferentes". Mourinho revelou ainda o que disse ao brasileiro durante a confusão: "Quando se faz um golo daqueles, sai-se em ombros, não se acaba com o jogo. Ele acabou com o jogo".
Na conferência de imprensa após o jogo, um jornalista espanhol colocou uma pergunta a José Mourinho em que sublinhou que Arbeloa acreditava 100% nas palavras de Vinícius Jr e invocou as declarações de Kylian Mbappé na zona mista. O treinador português manteve a sua posição, admitindo que a situação pode não ser clara.
Do lado merengue, o treinador Álvaro Arbeloa afirmou assim: "Tens de perguntar a Prestianni e tens de perguntar a Vini. Ele [Prestianni] terá de responder pelas suas palavras".