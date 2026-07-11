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Marco Silva estreia-se no comando do Benfica frente ao Flamengo de Leonardo Jardim. Jogo tem transmissão na TVI

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 32min
Marco Silva (Benfica)
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A organização prevê casa cheia no Estádio do Algarve para o encontro

O Benfica volta este sábado à competição, pela primeira vez em cerca de dois meses, num encontro particular frente ao Flamengo, a contar para o Troféu do Algarve. A partida marca também a estreia de Marco Silva no comando técnico dos encarnados, depois de ter sucedido a José Mourinho, que regressou ao Real Madrid.

O encontro, com início marcado para as 19:30 e transmissão na TVI, coloca frente a frente duas equipas em momentos distintos da preparação. Enquanto o Benfica realiza o primeiro jogo da pré-temporada, o Flamengo encerra o estágio de preparação na Europa antes do regresso à competição oficial.

Os encarnados regressam à ação depois de terminarem a temporada 2025/26 no terceiro lugar do Campeonato Português. A expectativa é elevada em torno da estreia de Marco Silva, que inicia um novo ciclo no clube da Luz.

Do outro lado estará a formação orientada pelo português Leonardo Jardim, que chega a este duelo depois de empatar com o River Plate e vencer o Lausanne-Sport nos dois encontros anteriores da pré-temporada. A organização prevê casa cheia para o encontro, que terá substituições ilimitadas dentro das três interrupções permitidas.

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Temas: Benfica Flamengo Troféu do Algarve Marco Silva Leonardo Jardim
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Marco Silva estreia-se no comando do Benfica frente ao Flamengo de Leonardo Jardim. Jogo tem transmissão na TVI

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