Rui Costa recebido no Parlamento por causa da rejeição da Benfica FM

Nuno Chaves
1 abr, 12:27
Rui Costa, atual presidente e candidato a presidente do SL Benfica apresenta-se para votar na 2ª volta das eleições para os órgãos sociais do clube, no Estádio da Luz, em Lisboa, 25 de outubro de 2025. DIOGO FARIA REIS/LUSA

Presidente do Benfica já se reuniu com o grupo parlamentar do PSD, apurou a CNN Portugal

Rui Costa está nesta quarta-feira na Assembleia da República para se reunir com os grupos parlamentares acerca da rejeição do projeto radiofónico da Benfica FM por parte da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), sabe a CNN Portugal.

Recorde-se que José Gandarez, vice-presidente dos encarnados, garantiu na semana passada que iam ser solicitadas audiências a todos os grupos parlamentares após a recusa da ERC.

"O Benfica vai recorrer desta decisão e estamos a ponderar a eventual participação criminal, podem estar em causa ilícitos criminais. E acho que este processo tem de ser escrutinado. Nós vamos pedir audiências a todos os grupos parlamentares, iremos levar todos os dossiês que temos para explicar a todos os deputados o que se passa e para que isto não se repita com mais ninguém", afirmou Gandarez, em declarações à Benfica TV.

Nesse sentido, o presidente do Benfica está esta manhã no Parlamento, tendo, pelo menos, já se reunido com o grupo parlamentar do PSD, apurou a CNN.

A Benfica FM está impedida de emitir em FM, tendo nesta altura a atividade limitada a meios online.

Temas: Benfica Benfica FM Rui Costa ERC

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