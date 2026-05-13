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Um morto e dois feridos em estado crítico após violenta agressão em apartamento de Benfica

Daniela Rodrigues
Há 37 min
Emergência

Uma desordem entre quatro pessoas, na Calçada do Tojal, em Lisboa, resultou numa vítima mortal

Uma violenta agressão com arma branca entre três homens a viverem na mesma residência provocou um morto e dois feridos, esta quarta-feira, num apartamento localizado na Calçada do Tojal, em Benfica, Lisboa.

O incidente terá resultado de desentendimentos entre os residentes da casa, que acabaram envolvidos em agressões mútuas com recurso a arma branca.

Do confronto resultaram três vítimas com ferimentos provocados por cortes, dois deles na zona do pescoço e outro na mão. Uma das vítimas entrou em paragem cardiorrespiratória ainda no local, tendo sido assistida pelas equipas de emergência antes de ser transportada em estado crítico para o Hospital de Santa Maria, onde acabou por morrer.

Outro dos feridos, em estado crítico, foi encaminhado para o Hospital de São Francisco Xavier, enquanto a terceira vítima foi encaminhado para Hospital de Santa Maria.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência. 

O caso passou para alçada da Polícia Judiciária.

Temas: Benfica Arma branca Lisboa Calçada do Tojal
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