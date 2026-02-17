Em direto: Benfica 0-1 Real Madrid (2.ª parte) || Mónaco 2-3 PSG (2.ª parte) || Dortmund 2-0 Atalanta (2.ª parte)

Há 2h e 52min
Trubin

LIGA DOS CAMPEÕES || É a primeira mão do play-off e é o reencontro destes clubes depois do frenético jogo da última jornada da fase de grupo, em que um golo do guarda-redes do Benfica qualificou a equipa precisamente para o jogo de hoje. Quem vencer esta eliminatória enfrenta Manchester City ou Sporting (sim, pode haver um Benfica-Sporting e um Sporting-Benfica nos oitavos de final da Champions)

Benfica 0-1 Real Madrid (2.ª parte)
⚽ Golos
0-1 Vinicius (49')
🟥 Vermelhos
nada a assinalar
🔴⚪ Benfica
Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro; Schjeldrup, Rafa, Pestianni; Pavlidis
Suplentes Diogo Ferreira, António Silva, Enzo Barrenechea, Alexander Bah, Bruma, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Sidny Lopes Cabral, Manu Silva, Ríos e Anísio Cabral
⚪⚫ Real Madrid
Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Arda Guler, Valverde, Tchouameni, Camavinga; Vini Jr., Mbappé
Suplentes Lunin, Carvajal, Alaba, Gonzalo, Ceballos, Fran García, Brahim, Mendy, Mastantuono, Cestero, Joan Martínez, Thiago
outros jogos
Mónaco 2-3 PSG (2.ª parte)
1-0 Balogun (1')
2-0 Balogun (18')
2-1 Doué (29')
2-2 Hakimi (41')
2-3 Doué (67')
Dortmund 2-0 Atalanta (2.ª parte)
1-0 Guirassy (3')
2-0 Beier (42')
Galatasaray 5-2 Juventus (finalizado)
1-0 Gabriel Sara (15')
1-1 Koopmeiners (16')
1-2 Koopmeiners (32')
2-2 Noa Lang (49')
3-2 Davinson Sánchez (60')
4-2 Noa Lang (75')
5-2 Sacha Boey (86')
Temas: Benfica vs Real Madrid Onzes iniciais Benfica Onzes iniciais Real Madrid Benfica linha titular Real Madrid formação

Benfica

Benfica-Real Madrid: árbitro faz gesto de racismo e interrompe o jogo

Há 7 min
01:13

Árbitro interrompe o jogo após queixas de Vini de racismo e a confusão instala-se

Há 20 min
00:44

«Até ao fim»: a coreografia do Benfica na subida das equipas ao relvado

Há 1h e 22min
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a sede da Liga: quando o presidente é colocado “atrás do pilar”… está tudo dito!

Há 1h e 30min
Mais Benfica

Mais Lidas

Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos

Ontem às 23:37

Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"

Ontem às 15:57

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

Ontem às 21:17

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

Ontem às 17:03

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

Hoje às 12:49

"Destruíram a minha vida": operador de drones de unidade de elite russa deserta para a Ucrânia e promete lutar contra a Rússia

Ontem às 12:23

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

Ontem às 18:34

VÍDEO: filho de Francisco Rodrigues dos Santos entra em campo com Hjulmand

Ontem às 16:48

A China está a construir submarinos a uma velocidade nunca vista - porque isso é um problema para os EUA

Hoje às 10:07

Em direto: Benfica 0-1 Real Madrid (2.ª parte) || Mónaco 2-3 PSG (2.ª parte) || Dortmund 2-0 Atalanta (2.ª parte)

Há 2h e 52min

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05

Avião com destino a Lisboa aborta descolagem quando já iniciava subida. "Foi um terror"

Ontem às 16:56