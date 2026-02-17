Em direto: Benfica 0-1 Real Madrid (2.ª parte) || Mónaco 2-3 PSG (2.ª parte) || Dortmund 2-0 Atalanta (2.ª parte)

LIGA DOS CAMPEÕES || É a primeira mão do play-off e é o reencontro destes clubes depois do frenético jogo da última jornada da fase de grupo, em que um golo do guarda-redes do Benfica qualificou a equipa precisamente para o jogo de hoje. Quem vencer esta eliminatória enfrenta Manchester City ou Sporting (sim, pode haver um Benfica-Sporting e um Sporting-Benfica nos oitavos de final da Champions)
Benfica 0-1 Real Madrid (2.ª parte)
⚽ Golos
0-1 Vinicius (49')
🟥 Vermelhos
nada a assinalar
🔴⚪ Benfica
Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro; Schjeldrup, Rafa, Pestianni; Pavlidis
Suplentes Diogo Ferreira, António Silva, Enzo Barrenechea, Alexander Bah, Bruma, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Sidny Lopes Cabral, Manu Silva, Ríos e Anísio Cabral
⚪⚫ Real Madrid
Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Arda Guler, Valverde, Tchouameni, Camavinga; Vini Jr., Mbappé
Suplentes Lunin, Carvajal, Alaba, Gonzalo, Ceballos, Fran García, Brahim, Mendy, Mastantuono, Cestero, Joan Martínez, Thiago
outros jogos
Mónaco 2-3 PSG (2.ª parte)
1-0 Balogun (1')
2-0 Balogun (18')
2-1 Doué (29')
2-2 Hakimi (41')
2-3 Doué (67')
Dortmund 2-0 Atalanta (2.ª parte)
1-0 Guirassy (3')
2-0 Beier (42')
Galatasaray 5-2 Juventus (finalizado)
1-0 Gabriel Sara (15')
1-1 Koopmeiners (16')
1-2 Koopmeiners (32')
2-2 Noa Lang (49')
3-2 Davinson Sánchez (60')
4-2 Noa Lang (75')
5-2 Sacha Boey (86')