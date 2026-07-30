Liga Europa: Benfica 1-0 St. Gallen (ao minuto)

Águias tentam dar a volta ao mau resultado na Suíça
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Benfica - Pavlidis (11')
BENFICA
TITULARES
Trubin, Bah, António Silva, Lenglet, Dahl, Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro, Rafa, Sudakov, Kaminski, Pavlidis
SUPLENTES
Samuel Soares, Dedić, Tomás Araújo, José Neto, Manu Silva, Miguel Figueiredo, Richard Ríos, Schjelderup, Lukébakio, Ivanović, Jhon Durán e Anísio Cabral
ST. GALLEN
TITULARES
Watkowiak; Gaal, Stanic e Okoroji; Vandermersch, Görtler, Daschner, Boukhalfa e Stevanovic; Balde e Witzig
SUPLENTES
Dumrath, Bujard, Hunziker, Frokaj, Fazliji, Besio, Owusu, Konietzke, Heydari e Ruiz