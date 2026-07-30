Liga Europa: Benfica 1-0 St. Gallen (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 39min
St. Gallen-Benfica (FOTO: EPA/CLAUDIO THOMA)
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Águias tentam dar a volta ao mau resultado na Suíça

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GOLOS

Benfica - Pavlidis (11')

BENFICA

TITULARES

Trubin, Bah, António Silva, Lenglet, Dahl, Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro, Rafa, Sudakov, Kaminski, Pavlidis

SUPLENTES

Samuel Soares, Dedić, Tomás Araújo, José Neto, Manu Silva, Miguel Figueiredo, Richard Ríos, Schjelderup, Lukébakio, Ivanović, Jhon Durán e Anísio Cabral

 

ST. GALLEN

TITULARES

Watkowiak; Gaal, Stanic e Okoroji; Vandermersch, Görtler, Daschner, Boukhalfa e Stevanovic; Balde e Witzig

SUPLENTES

Dumrath, Bujard, Hunziker, Frokaj, Fazliji, Besio, Owusu, Konietzke, Heydari e Ruiz

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Temas: Benfica St. Gallen Liga Europa Jogo ao vivo
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