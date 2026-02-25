Champions: já há onzes para o Real Madrid - Benfica

Benfica-Real Madrid (Miguel A. Lopes/Lusa)

Encarnados tentam reviravolta no Santiago Bernabéu

Real Madrid 0-0 Benfica
⚽ Golos
🟥 Vermelhos
nada a assinalar
🔴⚪ Benfica
Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Richardo Ríos, Aursnes, Barreiro; Schjeldrup, Rafa, Pavlidis
Suplentes Samuel S., Diogo Ferreira, António S., Barrenechea, Bah, Ivanović, Sudakov, Lukebakio, Sidny, Manu, José Neto e Anísio Cabral.
⚪⚫ Real Madrid
Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Gonzalo García, Vinicius Júnior
Suplentes Lunin, González, Carvajal, Alaba, Fran García, Brahim Díaz, Mendy, Cestero, Mastantuono, Angél, Palacios e Pitarch
outros jogos
PSG 0-0 Mónaco
Atalanta 3-0 Dortmund (agregado 3-2)
Juventus 0-0 Galatasaray
Benfica

Real Madrid-Benfica (equipas): Richard Ríos rende Prestianni no Bernabéu

Há 17 min

Champions: já há onzes para o Real Madrid - Benfica

02:56
opinião
Pedro Rosmaninho

"E se fosse ao contrário, será que os adeptos do Real Madrid perceberiam tão bem a situação como percebem?"

Há 1h e 12min

Polícia espanhola carrega sobre adeptos do Benfica em Madrid

Há 1h e 14min
