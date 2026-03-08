Desapontado por empatar na Luz, Farioli não teme o fantasma Ajax

Há 34 min

A ganhar por 2-0 grande parte do jogo, o FC Porto deixou-se empatar contra o Benfica. O treinador dos dragões não gostou, mas lembrou o que aconteceu ao Real Madrid há umas semanas

O treinador do FC Porto ficou contente com o que aconteceu na primeira parte do Clássico, nomeadamente no controlo da bola e de todas as situações.

Na ressaca do empate a dois golos no Estádio da Luz, Francesco Farioli afirmou que a equipa foi a Lisboa “para ganhar”, mas que a ineficácia não o permitiu, deixando o Benfica sonhar com o que acabou por concretizar.

“A falta de eficácia foi decisiva”, admitiu, referindo que o resultado alcançado não é o desejado, ainda que o FC Porto não perca pontos para nenhum dos rivais na luta pelo título.

Lembrando a juventude que colocou em campo - Oskar Pietuszewski é exemplo e até marcou -, Farioli pediu que ninguém se esqueça que o Benfica marcou quatro golos ao Real Madrid há poucas semanas, pelo que o resultado ao intervalo já era de assinalar.

“Claro que há um desapontamento por não conseguir o resultado, até porque tínhamos mais do que condições para o conseguir”, acrescentou, numa conferência de imprensa curta e direta, ao contrário da de José Mourinho, que optou por um discurso mais longo.

Questionado sobre a possibilidade de ver repetir-se o cenário que viveu no ano passado no Ajax, em que perdeu uma grande vantagem na reta final do campeonato, permitindo mesmo que fosse o PSV Eindhoven o campeão, Farioli lembrou os vários pontos ainda em disputa, garantindo que a equipa está motivada e com o foco certo para os abordar.

“Nos jogos diretos com os nossos rivais estamos imbatíveis”, acrescentou, pedindo que a equipa olhe já em frente, o que no caso significa olhar para Estugarda, onde vai jogar a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.