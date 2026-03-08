Desapontado por empatar na Luz, Farioli não teme o fantasma Ajax

António Guimarães
Há 34 min
Liga: Farioli no Benfica-FC Porto (MIGUEL A. LOPES/LUSA)

A ganhar por 2-0 grande parte do jogo, o FC Porto deixou-se empatar contra o Benfica. O treinador dos dragões não gostou, mas lembrou o que aconteceu ao Real Madrid há umas semanas

O treinador do FC Porto ficou contente com o que aconteceu na primeira parte do Clássico, nomeadamente no controlo da bola e de todas as situações.

Na ressaca do empate a dois golos no Estádio da Luz, Francesco Farioli afirmou que a equipa foi a Lisboa “para ganhar”, mas que a ineficácia não o permitiu, deixando o Benfica sonhar com o que acabou por concretizar.

“A falta de eficácia foi decisiva”, admitiu, referindo que o resultado alcançado não é o desejado, ainda que o FC Porto não perca pontos para nenhum dos rivais na luta pelo título.

Lembrando a juventude que colocou em campo - Oskar Pietuszewski é exemplo e até marcou -, Farioli pediu que ninguém se esqueça que o Benfica marcou quatro golos ao Real Madrid há poucas semanas, pelo que o resultado ao intervalo já era de assinalar.

“Claro que há um desapontamento por não conseguir o resultado, até porque tínhamos mais do que condições para o conseguir”, acrescentou, numa conferência de imprensa curta e direta, ao contrário da de José Mourinho, que optou por um discurso mais longo.

Questionado sobre a possibilidade de ver repetir-se o cenário que viveu no ano passado no Ajax, em que perdeu uma grande vantagem na reta final do campeonato, permitindo mesmo que fosse o PSV Eindhoven o campeão, Farioli lembrou os vários pontos ainda em disputa, garantindo que a equipa está motivada e com o foco certo para os abordar.

“Nos jogos diretos com os nossos rivais estamos imbatíveis”, acrescentou, pedindo que a equipa olhe já em frente, o que no caso significa olhar para Estugarda, onde vai jogar a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Temas: Benfica Porto FC Porto Benfica Francesco Farioli Clássico

FC Porto

«Ríos e Barrenechea não é a mesma coisa que Aursnes e Barreiro»

Há 5 min
00:09

Atenção, FC Porto: Froholdt sai da Luz a coxear

Há 15 min

«Título? Honestamente, acho difícil uma recuperação de sete pontos»

Há 22 min

Desapontado por empatar na Luz, Farioli não teme o fantasma Ajax

Há 34 min
Mais FC Porto

Mais Lidas

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

Ontem às 08:00

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

Ontem às 22:00

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

Ontem às 17:08

Este país rico em petróleo tem travado a ação climática. Está discretamente a construir um império de energia limpa

Ontem às 15:00

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

Hoje às 07:00

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

5 mar, 08:00

"Já não é daqui a dois anos, está a acontecer agora": a IA vai mesmo "destruir" vários empregos e "o que estamos a ver é a fronteira do que pode ser o nosso futuro"

Ontem às 09:00

Quase deixou um desconhecido sair da sua vida para sempre. Mas um guarda real britânico interveio

Ontem às 12:00

Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina

6 mar, 21:19

Voo da TAP para Miami divergiu para Ponta Delgada devido a caso de odores

6 mar, 23:27

“Foram 12 anos de inferno”. Madalena foi vítima de violência, sobreviveu e, hoje, é uma mulher “louca pela vida”

Hoje às 09:00

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

4 mar, 23:32