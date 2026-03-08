Mourinho claro após o Clássico: "Eles estiveram mais perto de ganhar do que nós. São muito superiores na intensidade"

Há 47 min

Treinador do Benfica assumiu que o adversário foi mais forte, até porque tem algo "tremendo" que os encarnados não têm

Ainda que o Benfica tenha acabado por cima do Clássico com o FC Porto e fosse a equipa que mais precisava de o ganhar, José Mourinho assumiu uma postura humilde na conferência de imprensa que se seguiu ao empate a dois: “Eles estiveram mais perto de ganhar do que nós”.

Franco sobre o que se passou em campo, o treinador do Benfica disse que Francesco Farioli construiu uma equipa “com uma ideia, aquilo que eles querem, a maneira como jogam, o perfil de jogador para aquele modelo de jogo, para aquilo que eles querem”.

Por isso mesmo, a “fisicalidade tremenda” do FC Porto faz com que seja “muito difícil” jogar contra essa equipa. “Honestamente, são muito superiores a nós na intensidade do jogo”, admitiu, referindo que o Benfica fez o seu melhor jogo contra esta equipa na Taça de Portugal, no Estádio do Dragão, onde perdeu 1-0.

E José Mourinho tem uma explicação para isso: nessa partida havia Fredrik Aursnes e Leandro Barreiro. Desta vez, um estava lesionado, o outro não dava para todo o jogo - não mais do que 10/15 minutos, segundo José Mourinho -, mas ainda entrou para marcar o golo decisivo.

“Contra o FC Porto, quando perdes muita bola, vais correr atrás deles, só que eles vão de mota e tu vais de bicicleta”, afirmou, admitindo que houve um perigo constante de os dragões marcarem mais um golo, fosse o 0-3 ou o 1-3.

Apesar de todas as dificuldades, José Mourinho acha que é o FC Porto quem fica mais agradado com o resultado, mesmo que tenham vindo para ganhar - o treinador do Benfica acha que isso aconteceu: “Fizeram o seu jogo e fizeram um grande jogo. Nós fizemos uma péssima primeira parte, porque permitimos que eles jogassem o jogo que queriam”.

E foi aí que voltou a lembrar Aursnes e Barreiro, já que era “óbvio” que tinha de o fazer, mesmo que não goste. Não porque uns são melhores que outros, mas porque o perfil “é completamente diferente”, o que fez com que o Benfica fosse aquilo que o FC Porto queria.

Sobre o sonho do título, José Mourinho admitiu que é "muito difícil" recuperar sete pontos para o primeiro classificado. "Digo isto desde o princípio da época: é muito fácil identificar como o FC Porto joga, é muito difícil jogar contra eles", acrescentou, deixando no ar que "futebol é matemática" e enquanto der para sonhar, vai dar.