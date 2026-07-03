MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Tribunal suspende de funções médica de Benavente suspeita de facilitar reformas

Agência Lusa , MJC
Há 41 min
Médicos (imagem Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A clínica, que saiu em liberdade, fica ainda proibida de sair de Portugal e proibida de contactar qualquer interveniente no processo

 O Tribunal Central de Instrução Criminal suspendeu de funções a médica de Benavente detida na quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter recebido verbas indevidas para viabilizar reformas por invalidez.

A clínica, que saiu em liberdade, fica ainda proibida de sair de Portugal e proibida de contactar qualquer interveniente no processo, informou, em comunicado, o tribunal lisboeta.

Os outros dois médicos detidos na operação Relax foram também libertados, sujeitos exclusivamente a termo de identidade e residência, tendo o tribunal considerado que não existem indícios de que praticaram qualquer crime.

Uma quarta mulher detida na quarta-feira, que não é profissional de saúde, ficou igualmente em liberdade, proibida de contactar qualquer interveniente no processo e de frequentar a residência e o consultório da principal arguida no processo.

Para o tribunal, as duas mulheres estão "fortemente indiciadas da prática de crimes de falsificação ou contrafação de documentos agravada, fraude à Segurança Social agravada e burla qualificada".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No total, foram detidas na quarta-feira quatro pessoas e constituídos nove arguidos no âmbito da operação Relax, informou então a PJ, que, além dos crimes considerados indiciados pelo tribunal, falava ainda de suspeitas de corrupção ativa e passiva.

Os atos sob suspeita foram praticados desde 2020 e, segundo a força policial, existem "fortes suspeitas de que um grupo alargado de pessoas, incluindo profissionais de saúde", participou na "execução de um plano criminoso", que levou a Segurança Social a "atribuir indevidamente, a inúmeros beneficiários, prestações sociais relativas a pensões de invalidez e pensões por doença profissional".

Segundo a SIC, que revelou o caso em abril, a médica de Benavente, no distrito de Santarém, cobraria cerca de mil euros para viabilizar processos de reforma por invalidez, tendo conseguido que dezenas de trabalhadores se reformassem por invalidez numa empresa pública.

Na sequência da alegada fraude, o Instituto de Segurança Social (ISS) suspendeu o pagamento, "com efeitos ao mês de julho", de reformas por invalidez a 182 beneficiários, "considerados 'capazes'" por juntas médicas realizadas em 17 e 18 de junho no âmbito de uma auditoria interna, revelou na quarta-feira o organismo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No total, foram sujeitas à confirmação de invalidez 196 pessoas, selecionadas "com base no cruzamento de vários indicadores, nomeadamente critérios geográficos e a identificação do médico instrutor do processo".

De acordo com o ISS, a suspensão pode gerar uma poupança total estimada de cerca de 18,5 milhões de euros, tendo em conta a idade média dos beneficiários e a idade provável a partir da qual poderão beneficiar de pensão de velhice.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Benavente Médica Fraude Detida Reformas

Relacionados

Segurança Social suspende pagamento de 182 reformas após alegada fraude em Benavente

Detida médica de Benavente suspeita de receber pagamentos indevidos para facilitar reformas

Mais dois médicos detidos em esquema de fraude com falsos atestados de invalidez 
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Tribunal suspende de funções médica de Benavente suspeita de facilitar reformas

Há 41 min

Professor de música em colégio de Sintra detido por abuso sexual de aluna de 11 anos

Há 3h e 38min

PJ deteve septuagenário suspeito de violar jovem em Alijó

Hoje às 15:00

Cinco anos de investigação resultam em cinco arguidos por burla

Hoje às 14:36
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

Ontem às 13:07

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:11

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Hoje às 03:56

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

Ontem às 11:14

Chamem o 112 que assim ninguém consegue dormir: a história de um jogo de loucos que deu Portugal

Hoje às 02:22

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

Hoje às 12:18

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

Hoje às 11:11

Uma mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita do ataque no Mónaco

Hoje às 11:01

Governo adia segunda fase dos exames nacionais do secundário em quatro dias

Hoje às 09:00

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

1 jul, 21:32

Todos achavam que um Estado com o tamanho de um bairro de Lisboa e 556 polícias era seguro. Uma explosão mudou tudo

Ontem às 21:19

Preços da gasolina e do gasóleo vão ficar mais caros já na próxima semana: saiba quanto

Hoje às 10:00