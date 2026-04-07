Soldado mais condecorado da Austrália detido por crimes de guerra

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Ben Roberts-Smith nega todas as acusações, incluindo a morte a tiro de um adolescente

O soldado mais condecorado da Austrália foi detido esta terça-feira por crimes de guerra relacionados com o tempo que serviu no Afeganistão, onde se suspeita que tenha matado civis desarmados.

O homem não foi identificado pelas autoridades, mas a imprensa local indica que se trata de Ben Roberts-Smith, um militar de 47 anos que serviu nas Forças Armadas australianas, e que foi detido no aeroporto de Sydney.

O suspeito será acusado de cinco crimes de guerra pelo homicídio de cinco pessoas entre 2009 e 2012, quando o Ocidente ainda tinha um grande destacamento no Afeganistão, na sequência da guerra desencadeada pelos Estados Unidos e aliados.

A agência Reuters refere que o antigo militar pode mesmo enfrentar uma pena de prisão perpétua caso seja condenado por todos os crimes de que é acusado.

Até esta terça-feira, Ben Roberts-Smith era considerado um herói nacional e um exemplo nas Forças Armadas da Austrália, tendo várias condecorações, incluindo a Cruz de Vitória, o título mais alto do país, pelas suas ações no Afeganistão entre 2006 e 2012.

“Foi alegado que as vítimas não estavam a participar nas hostilidades na altura do seu alegado homicídio no Afeganistão”, afirmou o comissário da polícia australiana, Krissy Barrett, em declarações à imprensa.

De resto, o responsável indicou que as vítimas estavam “detidas, desarmadas e sob o controlo dos membros das forças australianas quando foram mortos”.

A investigação vai procurar perceber também se Ben Roberts-Smith foi o autor dos homicídios ou se ordenou que os mesmos acontecessem.

O suspeito há muito que nega todas estas alegações, sendo que os primeiros relatos apareceram em 2018, quando o jornal Nine Entertainment publicou uma série de artigos a dar conta do caso.

Entre as acusações está a morte de um adolescente que foi morto a tiro ou a ordem para matar um homem que estava algemado.

Ben Roberts-Smith negou por várias vezes as acusações, tendo até movido processos em tribunal, mas acabou por perder no Supremo. Acaba agora detido, arriscando a que a sua carreira de sucesso se transforme em algo completamente diferente.