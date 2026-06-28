MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Fortes trovoadas na Bélgica causaram um morto

Agência Lusa , MM
Há 1h e 38min
Trovoada (EPA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Um homem morreu quando uma árvore caiu sobre o veículo em que seguia

Violentas tempestades, com inúmeros relâmpagos e granizo, ocorreram na Bélgica na noite de sábado para este domingo, depois de vários dias com temperaturas muito elevadas, causando um morto e inúmeros estragos em todo o país.

Segundo os meios de comunicação belgas, um homem morreu quando uma árvore caiu sobre o veículo em que seguia em La Hulpe, um município próximo de Bruxelas.

As tempestades causaram a queda de estruturas, estradas inundadas e queda de árvores, com cerca de uma centena de ocorrências durante a noite só na capital belga, “felizmente sem feridos”, afirmou o porta-voz dos bombeiros, Walter Derieuw, à AFP.

Após vários dias de forte calor, com temperaturas a rondar os 40°C, todo o país foi atingido por estas tempestades, marcadas por inúmeros relâmpagos e granizo.

Segundo o Instituto Real Meteorológico belga, foram registadas rajadas de vento de 108 quilómetros por hora (km/h) perto do aeroporto de Charleroi.

Estas intempéries provocaram, no sábado à noite, a evacuação do festival Couleur Café, onde o rapper norte-americano Anderson .Paak e o cantor e compositor venezuelano Danny Ocean deveriam atuar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um concerto de Katy Perry foi igualmente cancelado num festival na Flandres.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Bélgica Trovoada Tempo Mau tempo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

UCRÂNIA • AO MINUTO | Putin: "Vamos garantir a segurança do país" face aos ataques ucranianos

Há 3 min

Temperaturas acima dos 35ºC previstas hoje para mais de 190 milhões de pessoas na Europa

Há 1h e 33min

Fortes trovoadas na Bélgica causaram um morto

Há 1h e 38min

Onze mortos em queda de avioneta em França

Há 1h e 42min
Mais Europa

Mais Lidas

Diogo Costa 9 - Martínez 1. Separar João Neves de Vitinha deveria ser crime (as notas dos jogadores de Portugal)

Hoje às 03:59

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

26 jun, 10:19

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:32

Ministério Público investiga suspeitas de perigo para a saúde pública e burla ao grupo Águas de Portugal

25 jun, 21:20

Pausas para comer ou ir à casa de banho são descontadas no salário de operadores do SNS24

26 jun, 07:28

Agora podemos dizer: Portugal já está apurado para os 16 avos de final

Ontem às 03:49

Próximo jogo de Portugal joga-se no dia em que faz um ano da morte de Diogo Jota e André Silva

Hoje às 03:08

Ou Portugal tem medo de Carlos Queiroz ou prefere a Espanha à Argentina

Hoje às 02:28

A libertação dos rios: porque é que há várias países a destruir centenas de barragens

Ontem às 09:00

"Foi muito forte e durou bastante tempo": sismo de 6,1 na escala de Richter sentido no Afeganistão e no Paquistão

Ontem às 16:34

Cortes de energia, escassez de combustível e cancelamento dos acampamentos de verão: como os ataques da Ucrânia estão a transformar a Crimeia numa "espécie de apocalipse"

26 jun, 09:00

Forças russas estão a usar tática da II Guerra Mundial para atravessar rios

26 jun, 16:32