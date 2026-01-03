3 jan, 22:48

Um menino de 9 anos morreu e um adolescente de 14 ficou ferido na sequência de um alegado disparo acidental de caçadeira efetuado por um familiar

Ficou em prisão preventiva o homem que atirou mortalmente sobre a criança de 9 anos no bairro da Bela Vista, na quarta-feira.

Um menino de 9 anos morreu e um adolescente de 14 ficou ferido na sequência de um alegado disparo acidental de caçadeira efetuado por um familiar num bairro de Setúbal.

Por volta das 17:00, os serviços de urgência do Hospital de São Bernardo receberam duas vítimas com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Mais tarde, foi confirmado o falecimento de uma das vítimas, uma criança de nove anos.

Segundo fontes policiais, o acidente ocorreu quando os dois menores estariam “a brincar com uma caçadeira” e a arma alegadamente encravou. “Um adulto, familiar das vítimas, terá tentado revolver” o eventual problema da arma “e terá efetuado um disparo que atingiu as crianças”, adiantou fonte da PSP à Lusa.