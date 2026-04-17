Um morto em colisão rodoviária e atropelamento no IP2

Há 2h e 25min

O acidente e o atropelamento aconteceram ao quilómetro 336,2 do IP2, na freguesia de S. Matias

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos considerados ligeiros devido a uma colisão entre dois veículos, seguida de atropelamento, ocorrida hoje de manhã no Itinerário Principal 2 (IP2), no concelho de Beja, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que às 09:25 o corpo da vítima mortal ainda se encontrava no local, enquanto o ferido ligeiro já havia sido transportado para o hospital de Beja.

O acidente e o atropelamento aconteceram ao quilómetro 336,2 do IP2, na freguesia de S. Matias.

A circulação rodoviária pelo local está a ser feita de forma condicionada, ou seja, a faixa está interrompida no sentido norte-sul, mas o trânsito está a ser processado pelo outro lado da via.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, que não soube para já precisar o género e a idade das vítimas, referiu que o alerta para o sinistro foi dado às 07:16.

Para o local foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por 10 veículos, incluindo meios dos bombeiros, da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) – que acionou a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Beja – e da empresa Estradas da Planície.