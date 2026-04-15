GNR detém sete pessoas por tráfico de droga em Odemira

Há 1h e 28min

Operação resultou do trabalho de investigação que decorria há cerca de um ano

A GNR deteve sete pessoas no concelho de Odemira, no distrito de Beja, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes.

A operação resultou do trabalho de investigação que decorria há cerca de um ano e levou ao desmantelamento de uma rede ligada à venda de droga na região.

No decorrer da ação policial foram executados sete mandados de detenção e oito mandados de busca, incluindo duas domiciliárias e seis a veículos, que culminaram na apreensão de cocaína, haxixe, dinheiro em numerário, telemóveis, equipamentos informáticos e diverso material associado ao corte e embalamento de produto estupefaciente.

Foram ainda apreendidas balanças de precisão, cartões de memória, pen drives, computadores portáteis e uma arma branca.

Os suspeitos, cinco homens e duas mulheres com idades entre os 25 e os 50 anos, foram detidos durante uma operação policial realizada na terça-feira.

Os detidos foram constituídos arguidos e vão ser presentes ao tribunal para aplicação das medidas de coação.