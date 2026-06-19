"Grande incidente" declarado no Reino Unido após colisão de comboios

Há 1h e 5min

Autoridades estão a pedir a toda a população que evite a zona, estando cortadas todas as ligações na zona circundante

Dois comboios colidiram na zona de Bedford, a norte de Londres, confirmou a polícia britânica dos Transportes. Ao que tudo indica, um serviço do Luton Airport Express colidiu com um serviço dos caminhos de ferro de East Midlands.

Os serviços de emergência anunciaram primeiro que estavam a responder a um incidente entre a estação de St. Pancras, em Londres, e Leicester, confirmando-se depois a existência de uma colisão entre duas composições.

We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area.

We'll share more information as soon as possible. — British Transport Police (@BTP) June 19, 2026

A operadora Thameslink referiu que “todas as linhas estão bloqueadas entre Luton e Bedford”, numa altura em que ainda se tenta perceber a dimensão do incidente.

Para já, os bombeiros de Berdfordshire estão a pedir às pessoas que “evitem a zona”.

O Serviço de Ambulâncias do Este de Inglaterra anunciou que há pedidos de resposta aérea para a zona, tendo sido declarado um cenário de “grande incidente”.

Ferimentos graves e sangue nas pernas

De acordo com um dos sindicatos dos transportes do Reino Unido, que está a ser citado pela Sky News, há uma “preocupação profunda” com o que está a acontecer.

As primeiras indicações apontam para “ferimentos graves na tripulação e nos passageiros”.

“Os pensamentos de todo o sindicato estão com os afetados e continuamos a monitorizar a situação”, acrescentou o porta-voz daquele sindicato.

O ministro da Saúde do Reino Unido também já confirmou a existência de feridos, não esclarecendo quantos são ou em que estado se encontram.

I am being kept updated on the collision of two trains between Luton and Bedford. A number of people have been injured and I thank first responders who are helping those affected.



The @EastEnglandAmb is working with emergency services to support passengers who need further care. https://t.co/hlyeqqNhAW — James Murray (@jamesmurray_ldn) June 19, 2026

Um passageiro que é citado pela Sky News e está a partilhar atualizações nas redes sociais dá conta de que o comboio em que seguia “parou de repente”.

Apesar de a frente do comboio estar bem, uma das carruagens “saiu dos carris”.

“Estou bem, mas com sangue nas pernas e impacto nas costas. Há outros que não estão bem. Foi um impacto súbito, sem travagem ou buzina. Sem aviso”, escreveu este passageiro.