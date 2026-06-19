MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Grande incidente" declarado no Reino Unido após colisão de comboios

António Guimarães
Há 1h e 5min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Autoridades estão a pedir a toda a população que evite a zona, estando cortadas todas as ligações na zona circundante

Dois comboios colidiram na zona de Bedford, a norte de Londres, confirmou a polícia britânica dos Transportes. Ao que tudo indica, um serviço do Luton Airport Express colidiu com um serviço dos caminhos de ferro de East Midlands.

Os serviços de emergência anunciaram primeiro que estavam a responder a um incidente entre a estação de St. Pancras, em Londres, e Leicester, confirmando-se depois a existência de uma colisão entre duas composições.

A operadora Thameslink referiu que “todas as linhas estão bloqueadas entre Luton e Bedford”, numa altura em que ainda se tenta perceber a dimensão do incidente.

Para já, os bombeiros de Berdfordshire estão a pedir às pessoas que “evitem a zona”.

O Serviço de Ambulâncias do Este de Inglaterra anunciou que há pedidos de resposta aérea para a zona, tendo sido declarado um cenário de “grande incidente”.

Ferimentos graves e sangue nas pernas

De acordo com um dos sindicatos dos transportes do Reino Unido, que está a ser citado pela Sky News, há uma “preocupação profunda” com o que está a acontecer.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As primeiras indicações apontam para “ferimentos graves na tripulação e nos passageiros”.

“Os pensamentos de todo o sindicato estão com os afetados e continuamos a monitorizar a situação”, acrescentou o porta-voz daquele sindicato.

O ministro da Saúde do Reino Unido também já confirmou a existência de feridos, não esclarecendo quantos são ou em que estado se encontram.

Um passageiro que é citado pela Sky News e está a partilhar atualizações nas redes sociais dá conta de que o comboio em que seguia “parou de repente”.

Apesar de a frente do comboio estar bem, uma das carruagens “saiu dos carris”.

“Estou bem, mas com sangue nas pernas e impacto nas costas. Há outros que não estão bem. Foi um impacto súbito, sem travagem ou buzina. Sem aviso”, escreveu este passageiro.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Bedford Comboios Colisão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

00:52

As primeiras imagens após colisão de dois comboios no Reino Unido

Há 17 min

"Grande incidente" declarado no Reino Unido após colisão de comboios

Há 1h e 5min

Como o fim da guerra no Irão pode ser a ajuda que faltava à Ucrânia

Há 1h e 39min

Como a Ucrânia conseguiu romper as defesas aéreas da Rússia

Há 2h e 20min
Mais Europa

Mais Lidas

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

Ontem às 16:21

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Ontem às 11:31

As brutais explosões que a Ucrânia provocou em Moscovo atingiram até o escudo que protege Putin

Hoje às 02:48

Viveu mais de um ano com o cadáver da mãe em casa: filha só foi encontrada depois de também morrer

Hoje às 07:55

Pais adotivos que mataram bebé de 13 meses condenados a penas pesadas. Caso que chocou o Reino Unido chega ao fim

Ontem às 17:59
opinião
Miguel Sousa Tavares

Duas "estátuas" e um "fantasma": a dupla "Bernaldo manda na Seleção" e Miguel Sousa Tavares não aceita isso

Ontem às 21:42

Marcelo, Costa e até Nuno Markl: a lista quase interminável de alvos do grupo de extrema-direita MAL

Ontem às 19:40

Mais de mil milhões de barris de petróleo 'desapareceram' durante o bloqueio no Estreito de Ormuz

Hoje às 10:37

Parlamento chumba reforma laboral proposta pelo Governo

Hoje às 13:11

Pergunta do exame nacional de Português "não viola o princípio da equidade". EduQa diz que "não é plausível" que alunos tenham memorizado respostas

Hoje às 11:42

Incêndios e destroços por toda a parte: Ucrânia lança o maior ataque de sempre a Moscovo e deixa a capital da Rússia em pânico

Ontem às 16:59

Pesa 250 kg e pode atingir 130 km: Ucrânia revela pela primeira vez a sua bomba planadora

Ontem às 16:11