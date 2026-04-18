Pensava que era uma ressaca. No dia seguinte não conseguia ver

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Ashley King pensou ter apenas uma ressaca depois de uma noite em Bali, mas na verdade sofria de intoxicação por metanol, que a deixou permanentemente cega. O caso expõe os riscos do álcool adulterado e a dificuldade em reconhecer um perigo invisível que continua a afetar viajantes em todo o mundo

Ashley King estava numa fase excelente. Era 2011 e a canadiana de 18 anos estava num ano sabático. Tinha acabado de passar um mês em Bali a caminho de uma viagem de caminhada na Nova Zelândia. Estava a divertir-se tanto que ponderava adiar a entrada na universidade por mais um ano para trabalhar no estrangeiro.

Na sua última noite em Bali, ela e alguns outros mochileiros foram a uma discoteca na zona de festa de Kuta, onde lhes serviram cocktails em garrafas de água de plástico.

Na manhã seguinte, tinha o que acreditava ser a pior ressaca da sua vida. Recém-chegada a Auckland, estava tão exausta que mal se conseguia mexer. O seu iPod parecia ter avariado, já que o ecrã não acendia ao toque. A iluminação no hostel parecia tão fraca que continuava a mexer nos interruptores. A dor de cabeça não passava. Tinha dificuldade em respirar.

Eventualmente, King viria a perceber que não estava com ressaca. Estava a sofrer de intoxicação por metanol.

Os cocktails que bebeu em Kuta terão sido provavelmente misturados com metanol — um solvente transparente e inodoro que ocorre naturalmente no processo de destilação do álcool, mas que pode ter efeitos potencialmente fatais quando ingerido — em vez de vodka.

“Eu tinha feito a minha pesquisa porque a minha mãe estava bastante preocupada com a minha ida para Bali,” diz King. “Consultei o site canadiano de viagens para ver se havia algo sobre Bali de que devesse estar consciente.” As únicas coisas mencionadas, diz, eram os atentados de Bali — os ataques terroristas de 2002 a discotecas em Kuta que mataram 202 pessoas — e carteiristas.

Não havia qualquer problema com o ecrã do iPod. King estava agora cega — um efeito permanente da intoxicação por metanol.

King já tinha ouvido histórias informais sobre álcool adulterado. Mas sentia que estava a ser cuidadosa. Para ela, o risco estava limitado a situações de consumo “de rua” que fossem claramente suspeitas.

“Nunca me passou pela cabeça que isso pudesse acontecer num bar,” afirma. “Estava num bar recomendado pela Lonely Planet. Não estava numa cabana à beira da estrada a beber. Não te consegues preparar para algo se não souberes que existe. Pensei que seria atacada por um tubarão antes de ficar cega.”

É provável que nunca se saiba quantas pessoas foram mortas, ficaram cegas ou sofreram lesões permanentes devido à intoxicação por metanol. Mas, periodicamente, surgem casos significativos que trazem o tema de volta às manchetes internacionais.

Em novembro de 2024, seis turistas morreram na popular cidade mochileira de Vang Vieng, no Laos, após beberem álcool misturado com metanol. Entre os mortos estavam duas adolescentes australianas num ano sabático no Sudeste Asiático e um médico de Inglaterra.

Asta Man, responsável de comunicação da organização médica Médicos Sem Fronteiras (MSF), diz que a maioria dos casos de intoxicação por metanol ocorre em áreas de pobreza, onde existe mercado para álcool adulterado.

É altamente improvável que alguém procure deliberadamente envenenar pessoas desta forma, diz. O metanol é um subproduto normal da destilação, mas nem todos têm o conhecimento técnico ou o equipamento necessário para garantir que é totalmente removido durante o processo de produção.

Um aviso exibido no bar do hostel Nana Backpack em Vang Vieng, Laos, a 19 de novembro de 2024. Anupam Nath/AP

Os casos de turistas internacionais envenenados acidentalmente durante férias recebem mais atenção, mas a maioria das intoxicações por metanol ocorre em festas, casamentos ou outros eventos de grupo, muitas vezes em países onde proibições ou falta de álcool levam à destilação não regulamentada. Os testes podem ser caros, levando muitos a arriscar e beber apesar das possíveis consequências.

“Há sempre vergonha,” diz Man. “Em algumas culturas, isso é quase aceite como um risco de beber bebidas espirituosas. Podem não saber exatamente o que é o metanol, mas na língua local pode haver uma palavra para ‘álcool que te deixa cego’. É um risco aceite.”

A MSF aconselha os viajantes a beber cerveja diretamente da lata ou garrafa e a verificar se as bebidas espirituosas são servidas a partir de uma garrafa com rótulo intacto. Também incentiva a informarem-se sobre os sintomas da intoxicação por metanol — como visão turva — para não assumirem que se trata apenas de uma ressaca normal.

“Não te consegues preparar para algo se não souberes que existe. Pensei que seria atacada por um tubarão antes de ficar cega.” Ashley King

“Mesmo nas culturas ocidentais, apesar de o consumo de álcool ser comum, existe a ideia de que ‘se fizeres algo estúpido, foi por causa do álcool, é um problema teu’ e esse estigma vem com falta de empatia,” afirma Man. “Não consegues cheirar, não consegues provar, mas colocas a responsabilidade na pessoa para reconhecer algo que é irreconhecível.”

Apesar de ter ficado cega, King é considerada uma das sortudas — pelo menos sobreviveu. Mas a exposição ao metanol pode levar a várias condições de longo prazo, incluindo doenças hepáticas, e aumenta significativamente o risco de certos tipos de cancro.

Antes de perder a visão, King pretendia estudar teatro. Mais tarde, escreveu uma peça baseada na sua experiência, que deu origem a um podcast em quatro partes chamado “Static: A Party Girl’s Memoir.”

No entanto, partilhar a sua história publicamente trouxe desafios — e estigma. King diz que muitos comentários nas redes sociais a culparam por ter bebido e afirmaram que a sua cegueira foi resultado das suas próprias más escolhas.

Para Stephanie Boyle, histórias como a de King são essenciais para educar o público sobre um perigo que pode estar escondido à vista de todos.

Boyle trabalha na Safer Tourism Foundation, que pretende tornar — como o próprio nome indica — as viagens mais seguras. A organização foi criada há 10 anos por Sharon Wood, uma britânica cujos dois filhos morreram na Grécia devido a intoxicação por monóxido de carbono numa casa de férias.

O trabalho da fundação expandiu-se para alertar para outros riscos ocultos que os viajantes podem enfrentar. Atualmente, inclui sensibilizar para os perigos da exposição ao metanol.

O maior obstáculo, no entanto, não é a falta de informação. É a falta de interesse em misturar viagens — que são divertidas — com algo que pareça menos agradável.

Boyle acredita que a melhor forma de transmitir a mensagem é destacar histórias como a de Ashley King. Dar um rosto humano a um aviso público torna mais provável que as pessoas prestem atenção.

“Não estamos a tentar ser a polícia da diversão,” garante Boyle.

“Às vezes, coisas más acontecem”

Man, da MSF, acredita que uma abordagem em duas frentes é a melhor. A MSF divulga informação de serviço público, mas o grupo também atua em áreas com elevado risco de intoxicação por metanol para formar médicos sobre o que procurar e como identificar os sintomas de um possível envenenamento.

“As pessoas querem uma resposta clara e simples,” diz. “Querem saber que há uma única coisa que podem fazer para não serem prejudicadas, mas infelizmente na vida real não é assim. Em 99% dos casos, tudo corre bem. Toda a gente se diverte. Muitos turistas vão ao Laos, Camboja e Tailândia e não enfrentam estes problemas. Às vezes, algo corre mal.”

Atualmente, o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido identifica os seguintes países como apresentando risco de intoxicação por metanol: Camboja, Costa Rica, Equador, Fiji, Indonésia, Japão, Quénia, Laos, México, Nigéria, Peru, Rússia, Tailândia, Turquia e Vietname.

Boyle, da Safer Tourism Foundation, considera que mudanças graduais ao longo do tempo terão um grande impacto. Aponta alguns exemplos de práticas que a maioria dos viajantes já adotou e que deixaram de parecer um incómodo: usar cinto de segurança, por exemplo, recorrer a aplicações de localização no telemóvel ou até aplicar protetor solar.

“Tentamos falar com as pessoas numa linguagem que não soe a repreensão nem a que estamos a estragar a diversão,” assegura. “Quero que as pessoas se divirtam ao máximo e, na verdade, acredito que garantir que pensaram em todas essas precauções de segurança permite que relaxem ainda mais quando estão a viajar.”