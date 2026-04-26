Está a contribuir para a “invisibilidade materna”? Como travá-la

Há 1h e 44min

As pessoas podem dizer que estão apenas a brincar ou a celebrar um novo bebé, mas mesmo quando bem-intencionados, esses comportamentos e comentários desdenhosos podem ser dolorosos e prejudicar a saúde mental, a autoestima e o sentido de comunidade dos pais

Quando Katherine estava grávida no verão passado, várias pessoas começaram a tocar na sua barriga crescente sem pedir permissão. Nas consultas médicas e nas salas de parto e recuperação, os profissionais de saúde chamavam-na de “mamã” em vez de a chamarem pelo seu nome.

Olhando para trás, vê esses momentos como os primeiros sinais de que algumas pessoas estavam a desconsiderar a sua identidade e autonomia. Estavam a ignorar a mulher que conhecia desde sempre: uma amiga, esposa e irmã incrível, que é trabalhadora, uma cantora maravilhosa e fanática por teatro.

Essa mudança desanimadora continuou desde que Katherine, cujo nome a CNN concordou em alterar para proteger a sua privacidade, deu à luz a sua filha. “Disse ao meu marido que sinto que o meu valor é diferente depois de ter um bebé”, partilha. “Quase que somos empurradas para segundo plano. A minha filha é adorável e quero que todos a amem. Mas, ao mesmo tempo, passei nove meses a carregá-la e, de certa forma, a sofrer e a sentir toda essa dor durante o parto, e depois tudo gira à volta do bebé.”

Algumas pessoas chegaram a dizer abertamente a Katherine: “Isto já não tem a ver contigo.” E, durante as visitas, algumas pessoas deixaram de ajudar nas tarefas domésticas ou noutras necessidades pós-parto porque estavam muito ocupadas a mimar a sua filha.

“Isso faz-te sentir: ‘Caramba, para é que que eu estou aqui? Sou apenas um saco de carne que dá à luz bebés para vocês se divertirem’”, diz. “Eu já nem sequer tenho qualquer valor para vocês, a ponto de pararem para dizer: ‘Olá, como estás?’ e depois então pegarem no bebé.”

Ser desvalorizada após o parto parece ser uma experiência quase universal para os novos pais, mas especialmente para as mães. Essa exclusão também é comum nas redes sociais, onde vídeos que pretendem ser engraçados mostram tias e avós a passar por cima dos novos pais para chegar ao bebé, ou a desligar videochamadas quando atendem e veem que a criança não está no ecrã.

As pessoas podem dizer que estão apenas a brincar ou a celebrar um novo bebé, mas mesmo quando bem-intencionados, esses comportamentos e comentários desdenhosos podem ser dolorosos e prejudicar a saúde mental, a autoestima e o sentido de comunidade dos pais. Só que os impactos não são “realmente discutidos o suficiente na nossa sociedade”, diz Siobhán Alvarez-Borland, uma doula pós-parto que vive e trabalha na área metropolitana de Atlanta, na Geórgia.

Estarmos cientes de como podemos estar a contribuir para o que alguns chamam de “invisibilidade materna” pode ajudar-nos a tornarmo-nos pessoas mais atenciosas e a ajudar os novos pais a continuarem a sentir-se valorizados e apoiados.

A consciencialização também pode desmantelar “o preconceito tácito que as pessoas têm sobre como é o pós-parto em comparação com como ele realmente é”, ressalta Alvarez-Borland. Mas primeiro é bom saber o que causa esses problemas.

O que está por trás destes comportamentos

A falta de conversas sobre esse assunto deve-se, em parte, ao facto de algumas mães, compreensivelmente, se sentirem muitas vezes apreensivas em confrontar amigos e familiares por medo de serem vistas de forma negativa por expressarem as suas mágoas e necessidades — uma consequência comum.

Chelsey Cox, uma mulher de 31 anos e mãe de três filhos, confrontou uma amiga que não a apoiou durante a sua recente gravidez e período pós-parto, mas que constantemente mimava o seu bebé.

A mulher disse a Cox que ela era egoísta e que precisava de ser mais grata. “Já não somos amigas”, confessa Cox.

Muitas vezes, sentir-se mais encantado com bebés adoráveis do que com os seus entes queridos adultos que os tiveram é normal até certo ponto — e talvez até uma vantagem evolutiva. Segurar um bebé é bom, observar um é divertido e ambos envolvem muito pouco esforço emocional, diz Alvarez-Borland. Eu estaria a mentir se dissesse que não houve algumas vezes em que tive de controlar essa emoção.

“As pessoas ficam quase obcecadas com o bebé e esquecem-se dos pais — especialmente da mãe”, refere Cox, que mora na Carolina do Sul e que, em fevereiro passado, viu um vídeo seu no Instagram e no TikTok viralizar, sob o título “Não se ofereça para tomar conta do bebé”, por causa da frustração com as pessoas que não se concentram no que as novas mães podem precisar para se sentirem apoiadas.

Algumas mães que entrevistei dizem que o egoísmo é outra razão pela qual algumas pessoas priorizam o bebé em vez de perguntarem sobre o seu bem-estar ou sondarem outras formas de ajudar.

Um tema comum em muitas destas situações são os valores patriarcais sexistas — às vezes subconscientes, outras vezes evidentes, mesmo quando a mulher é quem os perpetra. Essas crenças desvalorizam ainda mais as mulheres, mas não os homens, quando há filhos na equação, aponta Caitlyn Collins, professora associada de sociologia da Universidade de Washington em St. Louis.

Essas normas sociais profundamente enraizadas significam que “temos a tendência de valorizar a masculinidade e desvalorizar a feminilidade”, acrescenta Collins. “Consideramos que o corpo das mulheres não lhes pertence inteiramente, da mesma forma que temos leis no nosso país que ditam o que as mulheres podem ou não fazer com os seus corpos, de maneiras que de forma alguma se aplicam aos homens.”

Alvarez-Borland concorda. "Muitas das maneiras como vemos as novas mães e os novos pais são moldadas por expectativas sexistas", refere. "A paternidade é frequentemente vista como algo que é agregada à identidade deles, mas a maternidade é simplesmente esperada quando uma rapariga se torna mulher."

Algumas pessoas que frequentemente chamam Katherine de "mãe" não se referem ao marido dela como "pai" com a mesma frequência, ressalta Katherine. Essa linguagem geralmente concentra-se apenas nos aspectos positivos da maternidade, o que pode fazer com que as mulheres "sintam menos à vontade para comunicar os pensamentos assustadores, a confusão ou as dificuldades" que sentem, sublinha Alvarez-Borland.

Além disso, "os pais são elogiados pela sua participação, mas espera-se que as mães simplesmente desapareçam nesse papel sem reconhecimento ou apoio e que sejam graciosas, que não reclamem", acrescenta.

O marido de Katherine é um pai incrível que "faz muito mais do que o mínimo exigido", diz ela. “Mas é frustrante quando as pessoas vêm e o elogiam sem parar, sendo que a minha filha agora tem sete meses, e eu provavelmente consigo contar pelos dedos de uma mão quantas pessoas me disseram que sou uma boa mãe. Não é como se eu precisasse de ouvir isso, mas a diferença é notável.”

“Sou eu quem fica em casa a fazer tudo, quem a veste, quem arranja o cabelo dela, quem a alimenta para que possamos estar em qualquer evento em que estejamos”, acrescenta. “E ele, simplesmente porque está a pegar nela para que eu possa fazer a minha primeira refeição do dia sem interrupções, torna-se num super-herói.”

Existe também uma crença profundamente enraizada de que “cuidar dos filhos é instintivo e autossustentável” para as mulheres, então as pessoas presumem que elas estão bem, a menos que digam o contrário, aponta Alvarez-Borland. Esses padrões duplos influenciam significativamente a forma como as pessoas interagem com os novos pais desde o primeiro dia, acrescenta.

Um mal-entendido sobre o período pós-parto

Essa falta de consideração também pode resultar da falta de perceção de quão transformadora é a fase pós-parto para muitas mulheres, destaca Jordanna Lamb, uma mulher com quatro filhos menores de 6 anos que vive em Ontário, no Canadá.

“Após o parto, estamos a tentar descobrir como manter uma vida recém-nascida viva enquanto recuperamos de um grande trauma”, diz Alvarez-Borland. “Mesmo na era das redes sociais, ainda há muita coisa que as pessoas se sentem desconfortáveis ​​em discutir.”

Independentemente do método de parto, as mulheres podem sangrar durante semanas depois dele, e algumas usam fraldas geriátricas por causa disso. As novas mães também podem sentir dor ao irem à casa de banho, dor devido a complicações no parto, como laceração vaginal, e dor abdominal quando o útero está a voltar ao tamanho normal, acrescenta. Algumas mulheres apresentam queda de cabelo pós-parto, acne, desidratação, privação de sono e complicações como pré-eclâmpsia pós-parto.

Quando Alvarez-Borland voltou para casa após o nascimento do seu primeiro filho, sentiu-se apavorada, partilha — experienciou oscilações hormonais voláteis, suores noturnos "nojentos", solidão e uma montanha-russa de emoções. E a adaptação ao novo corpo e à vida que agora girava em torno das necessidades do recém-nascido 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode ser desafiante. "É muito perigoso uma pessoa sentir-se invisível num período tão vulnerável da vida", sublinha Alvarez-Borland.

Historicamente, no passado as mães tinham maior probabilidade de estarem rodeadas por uma comunidade, enquanto agora a sociedade é muito mais fragmentada, destaca Lucia Ciciolla, professora associada do departamento de psicologia da Universidade Estadual de Oklahoma. “Vivemos em casas unifamiliares, então não há muito apoio preexistente. Assim, quando alguém tem um bebé, as pessoas não se veem tanto nesse papel de apoio, e a visita tem um propósito diferente.”

Nesse contexto, algumas mães decidem simplesmente superar a dor, especialmente quando não têm energia para lidar com ela. Mas é importante lembrar-se que a nova mãe que conhece acabou de dar à luz um bebé ou passou por uma cirurgia que cortou várias camadas de tecido para o bebé nascer por cesariana, depois de quase um ano a carregar essa nova vida na barriga.

Como esta negligência afeta as mulheres

Para muitas mulheres, a crescente perceção de que pessoas que as conhecem há anos, ou até mesmo a vida toda, já não as valorizam da mesma forma pode ser dolorosa. E esse apagamento também pode levar a ressentimento, ansiedade e depressão pós-parto, diz Alvarez-Borland.

Lamb considera essa mudança "completamente devastadora". "Eu era muito jovem e estava a tentar lidar com a perda de um monte de amigos que eu achava que eram a minha rede de apoio."

A negligência também pode fazer com que as mulheres se sintam desconfortáveis ​​em pedir ajuda, adianta Alvarez-Borland.

Para muitos pais, essas rejeições são especialmente dolorosas quando vêm dos seus próprios pais, cujo amor e preocupação com o próprio filho de repente se tornam secundários face à empolgação com o neto, diz Ciciolla.

"Mas eu sou o bebé deles", os novos pais costumam pensar. "Eu fui filho deles primeiro."

Todos esses impactos somam-se às dificuldades que as mulheres já podem enfrentar durante a gravidez e o pós-parto.

Como fazer melhor

Existem maneiras de se tornar um apoio melhor para os novos pais (e para os que já têm um bebé) na sua vida, enquanto demonstra carinho pelo pequeno. Em vez de perguntar se poderia fazer alguma coisa, todas as mães que entrevistei disseram que estes dois gestos foram os mais úteis: quando as pessoas perguntavam como poderiam apoiá-las de uma forma melhor ou quando tomavam a iniciativa de realizar certas tarefas que obviamente tinham de ser feitas.

Precisa de algumas ideias? Quando vir a pua cheia de louça, lave-a — pode até guardá-la se estiver familiarizado com a organização da casa. Se vir que os caixotes do lixo estão cheios, esvazie-os. Se o papel higiénico estiver a acabar, compre mais. Se o chão da casa de banho estiver sujo, passe uma esfregona — e assim por diante.

Ofereça-se para levar o jantar, se eles quiserem, ou, se tiverem filhos mais velhos, ofereça-se para levá-los ao parque. Esteja pronto para ajudar — da maneira que os pais instruírem, em vez de dizer o que acha melhor — ou para ser uma boa companhia, sem esperar ser entretido, exemplifica Lamb.

Tomar a iniciativa pode ajudar a evitar que os pais se sintam fatigados por terem de pensar numa lista de tarefas ou ansiosos por não quererem sobrecarregar ninguém, acrescenta Cox.

Isso não significa que nunca devamos oferecer-nos para fazer nada com o bebé — houve muitas vezes em que me ofereci para alimentar a bebé da Katherine, brincar com ela ou dar-lhe banho para que Katherine tivesse tempo para fazer exercício físico, dormir uma sesta, fazer algo de que goste ou simplesmente quebrar a monotonia de lidar com tudo sozinha enquanto o marido está no trabalho.

As necessidades e preferências de algumas mães diferem das de outras. Ao contrário de Katherine, Collins continua a apreciar ser chamada de "mãe" por pessoas que não são os seus filhos. "Levei sete anos para ter dois bebés e passei por muita fertilização in vitro", partilha. "Então, quando as pessoas me chamam de 'mamã', sinto-me muito acolhida, porque foi uma identidade que conquistei com muita luta."

O principal é garantir que as suas interações com o bebé e os pais sejam mais frequentemente guiadas pelas necessidades dos pais do que pelos seus desejos — e que a ajuda com o bebé não seja a única coisa que você oferece.

Ao perguntar como os pais estão antes de perguntar sobre o filho, já está a demonstrar consideração pelos pais e pelas diversas jornadas que eles estão a percorrer emocionalmente, fisicamente e em outros aspectos — já que as mudanças significativas pelas quais os novos pais passam são, ao mesmo tempo, belas e profundamente desafiantes.

“Uma pessoa pode sentir-se grata por ser mãe, ao mesmo tempo que se sente sobrecarregada, com raiva, assustada ou triste”, diz Alvarez-Borland.

Por fim, adianta Ciciolla, não desapareça completamente após os primeiros meses. Mantenha o contacto com os pais e faça parte da rede de apoio deles — mesmo depois de o entusiasmo inicial passar.