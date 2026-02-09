Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças admite que os oito bebés identificados possam não ser os únicos afetados pelo consumo de leite contaminado com a toxina cereulida

Oito bebés em Espanha sofreram vómitos e problemas gastrointestinais depois de consumirem leites infantis investigados por conterem a toxina cereulida, já retiradas do mercado. Cinco dos bebés tiveram de ser hospitalizados, segundo o boletim de alertas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças citado pelo El País.

De acordo com o relatório, que ainda não foi tornado público, todos os casos ocorreram em dezembro e tiveram evolução clínica positiva. As autoridades de saúde referem tratar-se de casos suspeitos, uma vez que não foi possível confirmar em laboratório a presença da toxina, uma situação considerada frequente neste tipo de incidentes alimentares devido à complexidade das análises e à rápida recuperação dos doentes.

"Espanha notificou oito casos de vómitos, todos eles após o consumo dos produtos potencialmente afetados, cinco dos quais foram hospitalizados", refere o boletim, que acrescenta que, apesar da coincidência entre o consumo do produto e as perturbações de saúde sofridas pelos bebés, "os casos suspeitos não puderam ser confirmados em laboratório".

O jornal adianta que o ECDC admite que os oito bebés identificados possam não ser os únicos afetados em Espanha, porque "embora tenham sido recebidas notificações adicionais, não foi possível estabelecer uma relação causal entre a apresentação dos sintomas clínicos e o consumo dos lotes do produto afetado".

A agência alerta ainda para o facto de "os produtos retirados terem sido amplamente distribuídos na UE e noutros países; por conseguinte, a probabilidade de exposição a um lote de leite em pó contaminado é moderada a elevada para os bebés que o consomem”.

Em França, um bebé morreu e 11 bebés foram hospitalizados após consumirem as mesmas fórmulas investigadas. No Reino Unido foram registados 36 casos, enquanto Bélgica e Dinamarca também reportaram situações semelhantes.

Em Espanha, a retirada começou em dezembro com um lote da marca Nidina 1, da Nestlé, tendo sido alargada a outras marcas como Lactalis Nutrición, Babybio, Almiron e Bledina. Em Portugal, a ASAE retirou lotes de fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior por "presença potencial" de toxina e o grupo Danone fez a recolha de cinco lotes de leite infantil da marca Aptamil por razões de "prevenção face às orientações da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)".

