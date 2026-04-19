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Veneno para ratos detetado em frasco de comida para bebé

CNN Portugal
Há 2h e 9min
Veneno para ratos encontrado em frasco de comida para bebé da HiPP na Áustria

A marca HiPP retirou frascos de comida para bebé vendidos nos supermercados SPAR, na Áustria, depois de análises laboratoriais confirmarem a presença de veneno para ratos num produto de cenoura com batata. A polícia investiga uma possível sabotagem externa e as autoridades alertam que o consumo pode ser fatal

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O alerta começou num frasco de 190 gramas de puré de cenoura com batata, daqueles que se compram para bebés a partir dos primeiros meses de vida. Um cliente do distrito de Eisenstadt-Umgebung, no estado austríaco de Burgenland, entregou o produto às autoridades e as análises laboratoriais confirmaram a presença de veneno para ratos, anunciou a polícia austríaca.

A marca HiPP já tinha admitido no sábado que não podia excluir a hipótese de uma substância perigosa ter sido introduzida no produto e que alguns frascos pudessem ter sido manipulados. A empresa avisou que o consumo do conteúdo poderia ser fatal.

Segundo a polícia, os frascos suspeitos tinham um autocolante com um círculo vermelho no fundo e podiam apresentar sinais de abertura ou danos na tampa, ausência do selo de segurança ou um cheiro anormal. As autoridades aconselharam quem tenha tocado num produto suspeito a lavar cuidadosamente as mãos.

A investigação alargou-se entretanto a outros países. Análises iniciais a frascos apreendidos pela polícia na Chéquia e na Eslováquia também revelaram a presença de uma substância tóxica, embora as autoridades não tenham dado mais detalhes. A HiPP confirmou que os parceiros comerciais nesses países retiraram imediatamente das prateleiras os frascos de comida para bebé da marca, por precaução.

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Na Áustria, a recolha abrangeu cerca de 1.500 supermercados SPAR. A SPAR Austria anunciou depois que retirou os produtos da HiPP também nos países onde opera, incluindo Eslovénia, Hungria, Croácia e norte de Itália. As lojas SPAR de outros países não pertencem à mesma estrutura austríaca, esclareceu a empresa.

A HiPP afasta, para já, uma falha de produção e aponta para uma “interferência criminosa externa” no canal de distribuição da SPAR Austria. A empresa garante que os produtos e canais de distribuição na Alemanha e noutros países europeus que não fazem parte da investigação não estão afetados.

A SPAR e a HiPP pediram aos clientes que não consumam o conteúdo dos frascos comprados na SPAR Austria e garantiram o reembolso total dos produtos devolvidos. A Agência Austríaca para a Saúde e Segurança Alimentar avisou que deve ser procurada ajuda médica imediata se algum bebé tiver ingerido o alimento contaminado.

Temas: Bebés Comida Veneno Áustria HiPP
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