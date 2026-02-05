Cinco lotes de leite Aptamil retirados do mercado por "prevenção"

Agência Lusa , AG
Há 1h e 26min
Bebé a dormir. (Pexels)

Decisão surge depois de uma outra tomada na Alemanha por causa de uma toxina produzida por algumas estirpes que podem provocar vómitos e diarreia

O grupo Danone iniciou a recolha em Portugal de cinco lotes de leite infantil da marca Aptamil por razões de "prevenção face às orientações da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)", disse esta quinta-feira à Lusa fonte oficial.

A informação sobre a "retirada preventiva de lotes específicos" da marca Aptamil encontra-se já no 'site' aptababy.com.pt da Danone.

Também esta quinta-feira, a Danone recolheu mais de 120 lotes de leites infantis das marcas Aptamil e Milumil na Áustria e na Alemanha, em concertação com a Autoridade Austríaca de Segurança Alimentar (AGES, na sigla original), "no âmbito das recomendações atualizadas sobre o limite de cereulida".

A cereulida é uma toxina produzida por algumas estirpes de 'Bacillus cereus' responsável por episódios de vómitos e diarreia associados à ingestão de alimentos contaminados.

Os cientistas da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) recomendaram, na segunda-feira, a redução drástica dos níveis permitido desta toxina nas fórmulas infantis.

A cereulida foi detetada num óleo rico em ácido araquidónico produzido pela empresa chinesa Cabio Biotech, fornecedora de vários grandes grupos do setor alimentar, segundo a agência AFP.

A retirada, desde meados de dezembro, de dezenas de lotes de fórmulas infantis de várias marcas da Nestlé, em cerca de sessenta países, desencadeou uma série de recolhas por parte de fabricantes como a Danone e a Lactalis, bem como por empresas mais pequenas, em diversos mercados.

A informação no 'site' da Danone Portugal indica que a decisão de retirada dos cinco lotes de fórmula Aptamil são uma "medida de precaução" face à atualização dos critérios das autoridades de segurança alimentar.

"Face a esta evolução, estamos a recolher lotes específicos de um número limitado de produtos Aptamil", indica a Danone.

Os lotes a serem objeto de recolha estão identificados no 'site' da Danone pela data de validade inscrita nos produtos.

Se a data de um produto coincidir com a dos lotes recolhidos, os consumidores devem entrar em contacto com a Danone.

Temas: Bebés Aptamil Leite Danone

