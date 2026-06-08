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Sintra: polícias reanimam bebé de cinco meses antes da chegada dos meios de socorro

Daniela Rodrigues
Há 1h e 0min
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Rápida intervenção dos agentes foi determinante para a criança recuperar os sinais vitais

Um bebé de cinco meses foi esta segunda-feira assistido por agentes da PSP de Sintra, depois de os pais terem procurado ajuda urgente por a criança se encontrar em paragem cardiorrespiratória (PCR).

O alerta foi registado às 18:30, tendo sido solicitada com brevidade a presença dos meios de emergência. Perante a situação crítica, os polícias iniciaram de imediato manobras de Suporte Básico de Vida, conseguindo reverter a paragem cardiorrespiratória antes da chegada da ambulância.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, o bebé já apresentava sinais vitais e respirava autonomamente. A criança foi posteriormente transportada para o Hospital Fernando da Fonseca, onde permanece sob observação médica.

A rápida intervenção dos agentes revelou-se determinante para a recuperação dos sinais vitais do bebé até à chegada dos profissionais de emergência médica.

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Temas: Bebé Reanimação Sintra
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