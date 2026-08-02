Bebé de 14 meses atropelado por familiar fica em estado grave

Agência Lusa , MM
Há 1h e 4min
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Acidente aconteceu numa propriedade privada, no Bombarral

Um bebé de 14 meses ficou ferido com gravidade depois de ter sido atropelado, este sábado sábado, no Bombarral, distrito de Leiria, tendo sido transportado para um hospital em Lisboa, avança fonte da GNR citada pela Lusa.

Em declarações à agência Lusa, a mesma fonte indicou que se tratou de um “atropelamento acidental, por um familiar, dentro de uma propriedade privada”.

Segundo a GNR, o bebé ficou em estado grave e “era para ser helitransportado, mas não havia visibilidade”, pelo que foi assistido no local e depois transportado de ambulância para um hospital em Lisboa.

O acidente ocorreu pelas 19:30 de sábado.

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Temas: Bebé Criança Atropelamento GNR
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