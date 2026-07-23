BCE mantém taxas diretoras inalteradas e adia subida para setembro

Agência Lusa
Há 1h e 29min
Imobiliário (Associated Press)
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Na anterior reunião de política monetária, a11 de junho, o BCE aumentou as taxas diretoras, pela primeira vez desde 2023

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira, na reunião de política monetária de julho, manter as três taxas diretoras, como era esperado pelo mercado.

Na anterior reunião de política monetária, em 11 de junho, o BCE aumentou, pela primeira vez desde 2023, as três taxas diretoras em 0,25 pontos percentuais para responder ao aumento dos preços globais provocado pelo conflito do Médio Oriente.

A instituição monetária manteve a taxa de facilidade permanente de depósito (DFR, Deposit Facility Rate), que serve de referência para a economia, em 2,25%, estimando num comunicado que a "incerteza" permanece "elevada" e que o impacto inflacionista total do choque energético ainda deveria "se materializar".

"As perspetivas para os preços da energia, embora muito voláteis, situam-se atualmente num nível próximo ao do cenário de referência das projeções dos especialistas" do BCE de junho e claramente acima dos níveis registados antes do início do conflito no Médio Oriente, disse o BCE.

Esta reunião de julho decorreu num momento marcado pela nova escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irão e com os preços do petróleo submetidos a flutuações devido à incerteza do futuro sobre a navegação no estreito de Ormuz.

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Com a decisão desta quinta-feira, as taxas mantêm-se nos níveis em vigor desde 11 de junho, quando o BCE aumentou as taxas de juro, pela primeira vez desde 2023, em 0,25 pontos percentuais, fazendo com que a taxa de facilidade permanente de depósito (DFR, Deposit Facility Rate) tenha subido para 2,25%, a das operações de refinanciamento (MRO, Main Refinancing Operations Rate) para 2,40% e a da facilidade permanente de cedência de liquidez (MLF, Marginal Lending Facility) para 2,65%.

A próxima reunião de política monetária realiza-se em 09 e 10 de setembro em Berlim.

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