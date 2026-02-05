BCE mantém juros nos 2% na primeira reunião do ano

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 3min
Banco Central Europeu (GettyImages)

O banco central considera que a economia se mantém "resiliente num contexto global desafiador"

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira manter as taxas de juro nos 2%, na primeira reunião do ano, pela quinta vez consecutiva, como era esperado pelos mercados e pelos analistas.

"A avaliação atualizada reafirma que a inflação deverá estabilizar na meta de 2% a médio prazo", lê-se no comunicado divulgado esta manhã.

O banco central considera que a economia se mantém "resiliente num contexto global desafiador", numa altura em que "o baixo desemprego, os sólidos balanços do setor privado, a implementação gradual da despesa pública em defesa e infraestruturas e os efeitos positivos dos cortes anteriores nas taxas de juro sustentam o crescimento".

"Ao mesmo tempo, as perspetivas continuam incertas, devido, em particular, à persistente incerteza em matéria de política comercial global e às tensões geopolíticas", lê-se na decisão de política monetária divulgada hoje.

Com esta decisão, as taxas de juros da linha de depósito, das principais operações de refinanciamento e da linha de crédito marginal permanecerão em 2,00%, 2,15% e 2,40%, respetivamente.

Esta é a quinta reunião consecutiva em que o BCE não mexe nas taxas diretoras, mas os analistas consultados pela Lusa antecipam um possível corte na próxima reunião, em março.

