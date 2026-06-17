BBC vai eliminar 550 postos de trabalho até março de 2027

Há 1h e 1min

As medidas deverão permitir uma poupança de 160 milhões de libras (cerca de 185 milhões de euros) até ao final do exercício financeiro da BBC

O diretor-geral da BBC anunciou esta quarta-feira a supressão de cerca de 550 postos de trabalho até março de 2027, incluindo através de despedimentos, no âmbito do plano de supressão de 2.000 postos de trabalho ao longo de três anos.

Estas reduções ocorrerão em várias divisões, incluindo as de notícias e programas na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte, que serão afetadas pelo cancelamento de alguns programas.

As medidas deverão permitir uma poupança de 160 milhões de libras (cerca de 185 milhões de euros) até ao final do exercício financeiro da BBC, precisou Matt Brittin numa nota aos funcionários consultada pela agência de notícia France Presse (AFP).

“A dimensão das poupanças a realizar implica escolhas difíceis”, e “todas as divisões” serão afetadas, segundo o antigo dirigente da Google, que assumiu há um mês a liderança do grupo audiovisual britânico.

O responsável não especificou quais os programas que poderão ser suprimidos, sublinhando apenas que “os conteúdos com maior valor acrescentado e maior impacto” serão poupados.

“Cortes desta magnitude implicam inevitavelmente despedimentos forçados, embora façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para os evitar sempre que possível”, acrescentou Brittin, precisando que várias divisões tinham aberto ou iriam abrir programas de saída voluntária.

A BBC atravessa um “período extremamente incerto”, afirmou Matt Brittin.

A 'gigante' dos meios de comunicação anunciou em abril este plano de supressão de 1.800 a 2.000 postos de trabalho, 10% do seu quadro de pessoal, devido a “pressões financeiras significativas”, representando a maior onda de despedimentos no seio do grupo público nos últimos 15 anos.

A secretária-geral do sindicato National Union of Journalists (NUJ), Laura Davison, lamentou estes cortes “devastadores”, não só para os trabalhadores da BBC, mas também para o público britânico.

O grupo audiovisual, que regista uma queda nas receitas provenientes da taxa de televisão, pretende poupar, nos próximos dois anos, 500 milhões de libras (cerca de 575 milhões de euros) num total de custos anuais de cinco mil milhões de libras.

A BBC tem enfrentado, nos últimos tempos, várias polémicas, incluindo a que levou, em novembro, à demissão do diretor-geral, Tim Davie, após um incidente relacionado com o Presidente norte-americano, Donald Trump.