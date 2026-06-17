MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

BBC vai eliminar 550 postos de trabalho até março de 2027

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 1min
BBC
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As medidas deverão permitir uma poupança de 160 milhões de libras (cerca de 185 milhões de euros) até ao final do exercício financeiro da BBC

O diretor-geral da BBC anunciou esta quarta-feira a supressão de cerca de 550 postos de trabalho até março de 2027, incluindo através de despedimentos, no âmbito do plano de supressão de 2.000 postos de trabalho ao longo de três anos.

Estas reduções ocorrerão em várias divisões, incluindo as de notícias e programas na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte, que serão afetadas pelo cancelamento de alguns programas.

As medidas deverão permitir uma poupança de 160 milhões de libras (cerca de 185 milhões de euros) até ao final do exercício financeiro da BBC, precisou Matt Brittin numa nota aos funcionários consultada pela agência de notícia France Presse (AFP).

“A dimensão das poupanças a realizar implica escolhas difíceis”, e “todas as divisões” serão afetadas, segundo o antigo dirigente da Google, que assumiu há um mês a liderança do grupo audiovisual britânico.

O responsável não especificou quais os programas que poderão ser suprimidos, sublinhando apenas que “os conteúdos com maior valor acrescentado e maior impacto” serão poupados.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Cortes desta magnitude implicam inevitavelmente despedimentos forçados, embora façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para os evitar sempre que possível”, acrescentou Brittin, precisando que várias divisões tinham aberto ou iriam abrir programas de saída voluntária.

A BBC atravessa um “período extremamente incerto”, afirmou Matt Brittin.

A 'gigante' dos meios de comunicação anunciou em abril este plano de supressão de 1.800 a 2.000 postos de trabalho, 10% do seu quadro de pessoal, devido a “pressões financeiras significativas”, representando a maior onda de despedimentos no seio do grupo público nos últimos 15 anos.

A secretária-geral do sindicato National Union of Journalists (NUJ), Laura Davison, lamentou estes cortes “devastadores”, não só para os trabalhadores da BBC, mas também para o público britânico.

O grupo audiovisual, que regista uma queda nas receitas provenientes da taxa de televisão, pretende poupar, nos próximos dois anos, 500 milhões de libras (cerca de 575 milhões de euros) num total de custos anuais de cinco mil milhões de libras.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A BBC tem enfrentado, nos últimos tempos, várias polémicas, incluindo a que levou, em novembro, à demissão do diretor-geral, Tim Davie, após um incidente relacionado com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: BBC Reino Unido Televisão pública
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Jeremy Clarkson anuncia que tem um cancro "agressivo"

Há 2 min

BBC vai eliminar 550 postos de trabalho até março de 2027

Há 1h e 1min

Menos bombardeiros, mas ataques mais devastadores: como a Rússia está a reinventar a guerra aérea contra a Ucrânia

Há 2h e 38min

UCRÂNIA • AO MINUTO | G7 admite autorizar produção de armas na Ucrânia e promete reforçar apoio militar

Há 3h e 54min
Mais Europa

Mais Lidas

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

Navio de guerra da Rússia efetua disparos em águas europeias. Reino Unido fala em "caso isolado

Ontem às 16:57

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Hoje às 08:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:28

Ministério Público trava PJ em série de detenções por auxílio à fuga de Vale de Judeus

Ontem às 17:35