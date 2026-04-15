BBC vai cortar 10% de empregos ou 2.000 postos de trabalho em três anos

Agência Lusa , NM
Há 56 min
BBC

Não há detalhes sobre quais as unidades ou departamentos específicos afetados pelos cortes

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A estação pública britânica BBC vai cortar cerca de 10% dos seus cerca de 21.500 funcionários, ou 2.000 postos de trabalho, ao longo de um período de três anos para reduzir custos, noticiaram esta quarta-feira os media.

Os responsáveis da estação pública foram informados dos planos numa teleconferência esta tarde, embora os detalhes das unidades ou departamentos específicos afetados pelos cortes, considerados os maiores desde 2011, ainda não tenham sido divulgados.

A notícia surge antes da tomada de posse de Matt Brittin, ex-executivo da Google, como diretor-geral da estação em 18 de maio, substituindo Tim Davie, que anunciou a sua demissão em novembro após a polémica em torno da edição manipulada de um discurso do presidente dos EUA, Donald Trump.

De acordo com os media britânicos, os cortes fazem parte dos planos apresentados em fevereiro para reduzir custos em 10% - cerca de 500 milhões de libras (575 milhões de euros) - nos próximos três anos face as pressões financeiras que a empresa enfrenta.

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O anúncio acontece quando a BBC está imersa numa negociação com o Governo para rever os seus estatutos, que expiram em 2027, e o seu financiamento, que consiste atualmente numa taxa de 180 libras por ano (mais de 200 euros) paga pelas famílias britânicas que possuem um televisor.

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