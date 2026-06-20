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Pânico no resort: incêndio em hotel de luxo na República Dominicana mata turista e obriga centenas de pessoas a fugir

António Guimarães
Há 1h e 43min
Incêndio em hotel de Bayahique (CNN)
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Chamas tomaram rapidamente conta do hotel em Bayahibe

Centenas de turistas foram obrigados a deixar um hotel de luxo numa praia da República Dominicana depois de um incêndio ter deflagrado num resort da cidade de Bayahibe.

Apesar dos esforços das autoridades para conter as chamas e garantir a segurança de todos os hóspedes e funcionários, uma mulher morreu na sequência do fogo.

Os serviços de emergência da República Dominicana confirmaram em comunicado que Francesca Valentino, uma cidadã italiana de 46 anos que estava a fazer turismo, acabou por morrer no incêndio que deflagrou no hotel Viva Wyndham Dominicus Beach.

Outras três pessoas tiveram de ser levadas para o hospital, enquanto seis indivíduos foram tratados no local.

Entre as várias vítimas há hóspedes, mas também visitantes do hotel e até membros das equipas de socorro.

Os vídeos partilhados nas redes sociais mostram um cenário negro e de muito fumo, com as chamas a consumirem rapidamente grande parte do resort, nomeadamente os edifícios compostos por palha nos telhados.

“As observações preliminares apontam que o fogo se espalhou rapidamente devido à natureza inflamável de partes das estruturas do telhado feito de palma, bem como por causa das condições de vento”, indicou o Centro de Operações de Emergência.

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O Wyndham Hotels and Resorts é um franchising responsável por cerca de 8.400 hotéis em todo o mundo.

O fogo no hotel acabou por ser controlado, mas as causas do fogo ainda estão por apurar, sendo que os hóspedes foram transferidos para hotéis perto do local.

“As atividades turísticas em Bayahibe e na área circundante não foram afetadas e contiuam a decorrer em segurança e com normalidade”, acrescentou o Centro de Operações de Emergência.

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Temas: Bayahibe Incêndio Resort República Dominicana
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Pânico no resort: incêndio em hotel de luxo na República Dominicana mata turista e obriga centenas de pessoas a fugir

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