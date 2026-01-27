"Batalha atrás de batalha" lidera nomeações aos BAFTA, seguido de "Pecadores"

Agência Lusa , BCE
Há 53 min
Leonardo DiCaprio no filme "Batalha Atrás de Batalha"

Filme "O Agente Secreto" recebe duas nomeações

"Batalha Atrás de Batalha", de Paul Thomas Anderson, com 14 nomeações, e "Pecadores", de Ryan Coogler, com 13 nomeações. Estes são os filmes mais nomeados para a edição deste ano dos prémios britânicos BAFTA.

O filme "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, também está indicado para os prémios britânicos de cinema BAFTA.

De acordo com a lista de nomeados divulgada esta terça-feira, "O Agente Secreto" concorre ao BAFTA de Melhor Argumento Original, assinado por Kléber Mendonça Filho, e está igualmente nomeado para Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Esta produção brasileira tem somado vários prémios internacionais – e é candidato a quatro Óscares – desde que se estreou em maio de 2025 no Festival de Cannes, onde venceu o prémio de Melhor Realização e o Prémio da Crítica, e onde Wagner Moura conquistou o galardão de melhor ator.

O elenco de "O Agente Secreto" integra ainda Alice Carvalho, Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido e a atriz portuguesa Isabél Zuaa.

O cinema brasileiro está também presente nos BAFTA com Adolpho Veloso, responsável pela direção de fotografia do filme "Train Dreams", de Clint Bentley, e com "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, nomeado na categoria de Documentário.

Nos BAFTA, destaque ainda para a presença, na categoria de Melhor Som, do lusodescendente Nelson Ferreira, pelo trabalho no filme "Frankenstein", de Guillermo del Toro.

"Hamnet", de Chloé Zhao, e "Marty Supreme", de Josh Safdie, somam 11 nomeações cada.

Os BAFTA são uma iniciativa da Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão e a cerimónia de entrega está marcada para 22 de fevereiro.

