"Batalha atrás de batalha" lidera nomeações aos BAFTA, seguido de "Pecadores"

Há 53 min

Filme "O Agente Secreto" recebe duas nomeações

"Batalha Atrás de Batalha", de Paul Thomas Anderson, com 14 nomeações, e "Pecadores", de Ryan Coogler, com 13 nomeações. Estes são os filmes mais nomeados para a edição deste ano dos prémios britânicos BAFTA.

O filme "O Agente Secreto", de Kléber Mendonça Filho, também está indicado para os prémios britânicos de cinema BAFTA.

De acordo com a lista de nomeados divulgada esta terça-feira, "O Agente Secreto" concorre ao BAFTA de Melhor Argumento Original, assinado por Kléber Mendonça Filho, e está igualmente nomeado para Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Esta produção brasileira tem somado vários prémios internacionais – e é candidato a quatro Óscares – desde que se estreou em maio de 2025 no Festival de Cannes, onde venceu o prémio de Melhor Realização e o Prémio da Crítica, e onde Wagner Moura conquistou o galardão de melhor ator.

O elenco de "O Agente Secreto" integra ainda Alice Carvalho, Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido e a atriz portuguesa Isabél Zuaa.

O cinema brasileiro está também presente nos BAFTA com Adolpho Veloso, responsável pela direção de fotografia do filme "Train Dreams", de Clint Bentley, e com "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, nomeado na categoria de Documentário.

Nos BAFTA, destaque ainda para a presença, na categoria de Melhor Som, do lusodescendente Nelson Ferreira, pelo trabalho no filme "Frankenstein", de Guillermo del Toro.

"Hamnet", de Chloé Zhao, e "Marty Supreme", de Josh Safdie, somam 11 nomeações cada.

Os BAFTA são uma iniciativa da Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão e a cerimónia de entrega está marcada para 22 de fevereiro.