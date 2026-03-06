Descoberta uma das maiores necrópoles da Roma Antiga durante obras

Agência Lusa , AM
Há 1h e 41min
Basílica de São Paulo Fora dos Muros, Roma (Getty Images)

O subsolo de Roma não deixa de surpreender

Uma das maiores necrópoles da Roma Antiga, contendo esqueletos humanos, pinturas e mosaicos, foi descoberta perto da Basílica de São Paulo Fora dos Muros durante obras para a construção de uma residência de estudantes na capital italiana.

O subsolo de Roma não deixa de surpreender e, durante as escavações, como costuma acontecer na capital, foi descoberta uma nova secção da necrópole, noticiou na quinta-feira a agência Efe.

Apenas uma pequena parte era conhecida anteriormente, mas pensa-se que é composta por até cinco edifícios funerários que datam do século I a.C. ao século IV d.C.

Além dos columbários, foram também encontrados cerca de 50 esqueletos humanos.

Alguns deles tinham um prego cravado no peito, evidência de um ritual conhecido para afastar o mal no além.

Além disso, outra particularidade foi observada pelos antropólogos que trabalham no local, sendo que as observações iniciais indicam que quase todos os esqueletos pertencem a homens entre os 20 e os 40 anos de idade, de constituição robusta.

A descoberta mais significativa foi a de várias salas, algumas com vestígios de pinturas e mosaicos bicolores.

Os especialistas da Superintendência Especial de Roma, que dirige as investigações arqueológicas em curso, acreditam que muito mais será descoberto à medida que os trabalhos avançam.

"A qualidade das estruturas, a organização dos espaços e a riqueza dos elementos decorativos representam uma oportunidade significativa para o estudo científico. A Superintendência garantirá a proteção integral do complexo", explicou Daniela Porro, superintendente especial de Roma, citada num comunicado.

A diretora da escavação, Diletta Menghinello, explicou que, a uma profundidade de aproximadamente um metro, emergiu um núcleo de várias construções funerárias do período imperial.

As estruturas apresentavam planta quadrangular e tetos abobadados, alinhadas de nordeste para sudoeste e precedidas por duas construções mais pequenas.

Um edifício em particular, semelhante aos outros, mas perpendicular a estes, sugere, juntamente com os vestígios de divisões adicionais, que o complexo estava organizado em torno de um pátio interior.

Alguns dos túmulos descobertos são provavelmente columbários, e "já é possível reconhecer um elaborado esquema decorativo, composto por gesso com frescos, faixas e motivos vegetais, estuque decorado com figuras de simbolismo funerário romano, como 'orantes' ('aquele que reza') ou 'vitórias aladas'", acrescentou a arqueóloga.

É muito provável, acrescentaram, "que a continuação da escavação permita a descoberta de numerosos objetos funerários, inscrições e revestimentos de pavimentos, existindo também uma pequena cabeça do que parece ser Apolo".

