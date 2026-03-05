Estudo atribui busto de Cristo em basílica de Roma a Miguel Ângelo

Agência Lusa , AM
Há 53 min
Busto de Cristo (EPA)

A estátua era considerada anónima e catalogada como um "busto escultural de um artista anónimo da escola romana do século XVI"

O busto de Cristo Salvador na Basílica de Santa Inês Fora-dos-Muros, em Roma, cujo autor era até então desconhecido, é uma das obras de Miguel Ângelo que se acreditava estarem perdidas, segundo uma investigação.

O trabalho da investigadora Valentina Salerno permitiu a atribuição de pelo menos 20 obras ao artista renascentista.

Uma destas obras é este busto, de acordo com Salerno, que apresentou a sua descoberta na quarta-feira numa conferência de imprensa em Roma.

A investigadora descreveu, com base em documentos, a história da obra e afirmou que os especialistas vão agora precisar de verificar as suas descobertas.

A estátua era considerada anónima e catalogada como um "busto escultural de um artista anónimo da escola romana do século XVI".

Entre outros documentos, Salerno apresentou testamentos, correspondência, diários, relatórios, inventários notariais e registos de confrarias desde 1564 até aos dias de hoje, bem como esboços de Miguel Ângelo, para argumentar que o busto criado em 1534, que retrata Tommaso dei Cavalieri, um amigo próximo do artista, foi transferido da casa de Buonarroti para a Igreja de Sant'Agnese in Agone após a sua morte.

Inicialmente, o busto foi mantido numa capela fechada e, posteriormente, colocado na Basílica.

Esta peça é uma das 20 obras que a autora conseguiu reatribuir no seu estudo "Michelangelo: Os Últimos Dias", que durou mais de 10 anos e foi possível graças à assistência da Ordem dos Cónegos Regulares Lateranenses, que administram a Igreja.

Durante séculos, acreditou-se que o artista tinha destruído centenas de esboços, desenhos e esculturas que guardava em sua casa.

No entanto, segundo a investigação de Salerno, Miguel Ângelo não destruiu as estátuas, mas antes arquitetou um plano antes da sua morte para evitar que caíssem em mãos erradas, confiando-as aos seus amigos mais próximos.

Um outro elemento que reforça esta reconstituição é que durante um leilão da Christie's em Londres, em fevereiro, surgiu um desenho de um pé atribuído a Miguel Ângelo, com uma proveniência que coincide com a do busto romano.

Esta coincidência, segundo os estudiosos, solidificaria toda a cadeia de documentação.

Aguardando a aceitação por parte da comunidade científica, que o acrescentaria às obras posteriores de Miguel Ângelo, o busto permanecerá no seu local atual.

Temas: Basílica de Santa Inês Fora-dos-Muros Itália Roma Miguel Ângelo

Europa

Estudo atribui busto de Cristo em basílica de Roma a Miguel Ângelo

Há 53 min

Comissão Europeia quer indústria a valer 20% do PIB até 2035

Ontem às 12:41
00:58

Sánchez recorda o "trio dos Açores" que há 23 anos "arrastou" a Europa para uma guerra

Ontem às 11:26
01:00

"No a la guerra": Pedro Sánchez diz que Espanha não quer "repetir os erros do passado"

Ontem às 10:19
Mais Europa

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

Ontem às 15:52

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Ontem às 06:19

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

3 mar, 16:45

Torpedo disparado por submarino: guerra escala após ataque que não se via desde a Segunda Guerra Mundial

Ontem às 13:59

Sánchez lembra "o presente que tivemos dos Açores" em mensagem firme para Trump: "Não à guerra"

Ontem às 08:43

Português denuncia que Governo lhe pediu 600 euros para o repatriar. Eis tudo o que se sabe

Ontem às 15:10
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

Ontem às 11:30

NATO abate míssil no dia em que aviões entraram em confronto direto e um submarino fez um disparo

Ontem às 12:01

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59

Minas, uma "ideia precursora" e perceções: como se fecha militarmente uma das rotas mais importantes do mundo

Ontem às 07:00