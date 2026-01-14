Funcionários aconselhados a abandonar a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

Há 14 min

Al Udeid é a maior base dos Estados Unidos no Médio Oriente e serve de centro nevrálgico para as operações do Comando Central dos EUA (CENTCOM)

Vários funcionários e pessoal destacado na Base Aérea norte-americana de Al Udeid, no Qatar, receberam indicações para abandonar as instalações até à noite desta quarta-feira. A informação foi avançada à agência Reuters, que cita três diplomatas com conhecimento da situação.

A movimentação ocorre num momento de particular sensibilidade na região. Al Udeid é a maior base dos Estados Unidos no Médio Oriente, acolhendo cerca de dez mil militares e servindo de centro nevrálgico para as operações do Comando Central dos EUA (CENTCOM).

Até ao momento, a embaixada dos Estados Unidos em Doha não teceu qualquer comentário oficial sobre estas indicações de retirada.

Esta não é a primeira vez que Washington ajusta o seu posicionamento na base em resposta a ameaças regionais. Em várias outras situações, como antes dos ataques aéreos norte-americanos contra o Irão ocorridos em junho, parte do pessoal também tinha sido transferido de bases norte-americanas na região por questões de segurança.

A ordem de saída desta quarta-feira sugere um novo aumento do nível de alerta, embora a natureza específica da ameaça ou a razão logística não tenha sido detalhada pelas fontes diplomáticas.