Funcionários aconselhados a abandonar a maior base militar dos EUA no Médio Oriente

João Guerreiro Rodrigues
Há 14 min
O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, durante a conferência de imprensa após as ações militares dos EUA na Venezuela, na residência de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, Florida, a 3 de janeiro de 2026. Jim Watson/AFP/Getty Images

Al Udeid é a maior base dos Estados Unidos no Médio Oriente e serve de centro nevrálgico para as operações do Comando Central dos EUA (CENTCOM)

Vários funcionários e pessoal destacado na Base Aérea norte-americana de Al Udeid, no Qatar, receberam indicações para abandonar as instalações até à noite desta quarta-feira. A informação foi avançada à agência Reuters, que cita três diplomatas com conhecimento da situação.

A movimentação ocorre num momento de particular sensibilidade na região. Al Udeid é a maior base dos Estados Unidos no Médio Oriente, acolhendo cerca de dez mil militares e servindo de centro nevrálgico para as operações do Comando Central dos EUA (CENTCOM).

Até ao momento, a embaixada dos Estados Unidos em Doha não teceu qualquer comentário oficial sobre estas indicações de retirada.

Esta não é a primeira vez que Washington ajusta o seu posicionamento na base em resposta a ameaças regionais. Em várias outras situações, como antes dos ataques aéreos norte-americanos contra o Irão ocorridos em junho, parte do pessoal também tinha sido transferido de bases norte-americanas na região por questões de segurança.

A ordem de saída desta quarta-feira sugere um novo aumento do nível de alerta, embora a natureza específica da ameaça ou a razão logística não tenha sido detalhada pelas fontes diplomáticas.

Temas: Base Militar Irão Médio Oriente Funcionários

Médio Oriente

