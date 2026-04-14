Sindicato defende que Portugal deve aproveitar "grande oportunidade" para pedir revisão do Acordo Laboral na Base das Lajes

Agência Lusa , BCE
Há 46 min
Base das Lajes bate recorde de aviões norte-americanos estacionados desde o início do conflito no Irão (LUSA/ANTÓNIO ARAÚJO)

Sindicato propõe que a revisão do do Acordo Laboral deve incluir, entre outras matérias, a atualização das tabelas salariais, que têm níveis abaixo do salário mínimo praticado nos Açores

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um dos sindicatos representativos dos trabalhadores portugueses da Base das Lajes, nos Açores, defende que o Governo português deve aproveitar a conjuntura atual para reivindicar a revisão do Acordo Laboral junto EUA.

“É nestas alturas em que temos uma conjuntura favorável que devemos introduzir pontos que salvaguardem a nossa parte. E se o Estado português não o fizer agora está a perder uma grande oportunidade”, afirmou, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, o coordenador do Sindicato das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comércio e Escritórios, Hotelaria, Turismo e Transportes dos Açores (SITACEHTT), Vítor Silva.

Com o conflito dos Estados Unidos e de Israel com o Irão, iniciado em 28 de fevereiro, a Base das Lajes tem registado um aumento do movimento de aeronaves militares norte-americanas.

Segundo Vítor Silva, a conjuntura atual veio comprovar que, “ao contrário do que se queria fazer passar”, a Base das Lajes não perdeu importância geoestratégica.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Portugal deve, por isso, segundo o sindicalista, aproveitar o momento atual para iniciar um processo de revisão do Acordo Laboral, que inclua, entre outras matérias, a atualização das tabelas salariais, que têm níveis abaixo do salário mínimo praticado nos Açores.

“A única contrapartida visível pela utilização da Base das Lajes é efetivamente os postos de trabalho e as remunerações que resultam para os trabalhadores. E, portanto, esta seria a altura para, além da revisão da tabela salarial, assegurar um contingente mínimo de trabalhadores portugueses, porque nada, nem ninguém, nos pode assegurar que daqui a um ano ou dois não vai haver novamente um despedimento coletivo”, afirmou.

Em 2015, a Força Aérea norte-americana reduziu o efetivo na Base das Lajes de 650 para 165 militares, o que levou à redução do número de trabalhadores portugueses de 900 para 450.  

Desde 2021 que o sindicato alerta para o facto de alguns níveis da tabela salarial dos trabalhadores portugueses apresentarem valores abaixo do salário mínimo nacional e do salário mínimo regional nos Açores, que tem um acréscimo de 5%.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo Vítor Silva, atualmente existem 11 funcionários com o vencimento base abaixo de 966 euros, mas o número pode aumentar com a subida do salário mínimo nacional, em janeiro.

“É vergonhoso que, em território português, trabalhadores nacionais vejam os seus direitos mais elementares, como o direito a uma remuneração justa e atempada pelo seu trabalho, serem ignorados”, vincou.

Foi criado um suplemento para assegurar que nenhum trabalhador auferia um valor abaixo do salário mínimo, mas há funcionários com 10 e 15 anos de serviço que viram o valor das diuturnidades absorvido pelo salário mínimo.

“Aquilo que foi feito é extremamente injusto e discriminatório para alguns trabalhadores”, salientou o dirigente sindical.

Para o coordenador do SITACEHTT, bastaria definir que o valor mais baixo da tabela não podia ser inferior ao salário mínimo regional para resolver o problema.

Vítor Silva sublinhou que a remuneração dos trabalhadores portugueses na Base das Lajes é “cerca de 25% inferior” à praticada noutras bases utilizadas pelos Estados Unidos na Europa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O dirigente sindical alertou ainda para outras questões laborais que necessitam de ser corrigidas no Acordo Laboral, que não é revisto desde 1995, como o acesso à justiça ou o acesso a licenças de maternidade e a saúde e segurança do trabalho.

“O acordo é de 1995. Trinta anos depois não há nada a ser mudado, não há nada a ser corrigido? Sabem quantas vezes a legislação portuguesa do trabalho já foi corrigida desde esta altura para cá”, questionou.

O SITACEHTT reivindicou uma “atitude de maior firmeza e determinação” do Estado português e uma “intervenção mais eficiente e mais célere do próprio Governo Regional” na Comissão Bilateral entre Portugal e os Estados Unidos.

“Se os Estados Unidos pretendem manter esta relação, continuando a usufruir das valências e localização estratégica, é no mínimo imprescindível que tratem a força laboral portuguesa com respeito, sendo fundamental, no imediato, uma revisão laboral mais profunda”, reiterou.

O sindicato vai solicitar reuniões aos partidos com representação na Assembleia da República para apelar a uma mudança de paradigma na gestão das relações laborais na Base das Lajes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Base das Lajes Trabalhadores Base das Lajes Acordo Laboral na Base das Lajes
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

PSP deteve mais de três mil condutores este ano, quase metade por conduzirem sob o efeito de álcool

Há 29 min

Sindicato defende que Portugal deve aproveitar "grande oportunidade" para pedir revisão do Acordo Laboral na Base das Lajes

Há 46 min

Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Há 1h e 17min

Carris lança canal de WhatsApp para divulgar informações e alertas sobre o serviço

Há 1h e 42min
Mais País

Mais Lidas

André Ventura e José Pacheco Pereira em frente a frente esta noite na CNN Portugal. O que esperar

Ontem às 08:41

Como a Marinha dos EUA poderá bloquear os portos do Irão e remover minas do Estreito de Ormuz

Ontem às 18:17

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

Hoje às 07:00

Bibliotecas, bordéis e mais: por dentro de uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano

12 abr, 09:00

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Hoje às 06:30

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

12 abr, 12:00

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

A polícia abriu a porta da carrinha e lá dentro estava uma criança em posição fetal e rodeada de excrementos - foi o pai que a prendeu ali há mais de um ano

Ontem às 12:22

Pacheco Pereira vs. André Ventura: os principais momentos de um debate histórico

Hoje às 00:32

PODCAST | Fúria Épica

Hoje às 06:00

Porque é que Trump ameaça bloquear um estreito que o Irão já está a bloquear

Ontem às 11:39

Último tigre de circo de Portugal entregue a santuário espanhol

Ontem às 19:58