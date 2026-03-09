opinião
José Pacheco Pereira
Comentador

"O ministro dos Negócios Estrangeiros veio tomar-nos por parvos": EUA "não estão a cumprir nenhuma das condições" impostas pelo Governo na Base das Lajes

Há 1h e 7min

Perante os ataques ao Irão, o Governo português disse que impôs aos EUA um conjunto de condições, mas, no entender de Pacheco Pereira, "os EUA não estão a cumprir nenhuma dessas condições" e o ministro dos Negócios Estrangeiros está a "tomar-nos por parvos"

José Pacheco Pereira criticou a postura do Governo português em relação à utilização do Base das Lajes por parte dos EUA, afirmando que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, fez os portugueses de "parvos".

"Nós temos uma base militar relevante, quer se queria quer não, neste esforço de guerra. E o que aconteceu é que o ministro dos Negócios Estrangeiros veio tomar-nos por parvos", disse Pacheco Pereira, no programa O Princípio da Incerteza desta semana.

Apontando que "o Governo tem toda a legitimidade para tomar a posição que entender" no que diz respeito ao uso, por parte dos norte-americanos, da Base das Lajes, nos Açores, o comentador acusou o Executivo de tentar "enganar" os portugueses ao afirmar que, até aos ataques conjuntos dos EUA e Israel contra o Irão, a autorização da Base das Lajes não implicava qualquer pedido de autorização especial.

"Mesmo que fosse mais do que óbvio que o movimento na base - particularmente o movimento de um conjunto de aviões que são fundamentais para o reabastecimento - era extraordinário", notou o comentador.

"Dizer que não se sabia que os EUA iam atacar em função daquilo que já era evidente, pelo menos no que diz respeito à Base das Lajes, e depois dizer que no dia do ataque - já o ataque se tinha anunciado - é que os EUA fizeram aquilo que tinham de fazer na base do Acordo, é evidentemente enganar-nos, porque o Governo português não podia ter assistido àquele movimento militar sem pelo menos se perguntar o que é se que estava a passar", considerou José Pacheco Pereira.

Perante os ataques ao Irão, o Governo português disse que impôs aos EUA um conjunto de condições. "A primeira é que seja uma resposta, a tal ideia defensiva, aquilo que se chama retaliação. Depois, necessário, isto é, tem de responder ao princípio da necessidade e da proporcionalidade. Só pode visar alvos de natureza militar. Fomos ao direito internacional buscar estes três critérios. Tem de ser defensiva, não pode ser algo que está a começar, tem de ser necessária e proporcional e só pode visar alvos de natureza militar”, concretizou Paulo Rangel, em entrevista à CNN Portugal na segunda-feira passada.

No entender de Pacheco Pereira, "os EUA não estão a cumprir nenhuma dessas condições", sublinhando, desde logo, que "os ataques [contra o Irão] não são exclusivamente feitos a bases militares", apontando como exemplo o ataque contra uma escola que matou 150 meninas Irão.

"Os EUA não estão a cumprir aquilo que o Governo português lhe pediu para poder utilizar a Base das Lajes e, nesse sentido, o Governo português tem de dizer alguma coisa", argumentou Pacheco Pereira.

Caso contrário, acrescentou o comentador, "passa considerar-se que a Base das Lajes não é de soberania portuguesa, que os EUA podem fazer o que quiserem, que as condições que o Governo colocou aos EUA podem ser incumpridas de forma gritante".

"Era preferível dizer ‘tudo o que os EUA façam com a Base das Lajes, o Governo português assina por baixo’", complementou.

Temas: Base das Lajes Ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel Governo Irão

Colunistas

opinião
José Pacheco Pereira

"O ministro dos Negócios Estrangeiros veio tomar-nos por parvos": EUA "não estão a cumprir nenhuma das condições" impostas pelo Governo na Base das Lajes

Há 1h e 7min
opinião
Paulo Portas

Défice, inflação e uma pressão "para subir juros": Paulo Portas antevê "impactos globais severos" da guerra no Médio Oriente

Há 2h e 24min
opinião
Bernardo Mota Veiga

Não somos um, somos únicos. Porque a União Europeia é, no fundo, invencível

Ontem às 16:41
opinião
Nuno Fonseca

O perigo à espreita quando desliza para a direita no seu Android - a ameaça ao Google Discover

Ontem às 16:28
Mais Colunistas

Mais Lidas

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

7 mar, 22:00

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

7 mar, 17:08

Este país rico em petróleo tem travado a ação climática. Está discretamente a construir um império de energia limpa

7 mar, 15:00

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

Ontem às 07:00

Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia

Há 2h e 1min

Voo da TAP para Miami divergiu para Ponta Delgada devido a caso de odores

6 mar, 23:27

"Já não é daqui a dois anos, está a acontecer agora": a IA vai mesmo "destruir" vários empregos e "o que estamos a ver é a fronteira do que pode ser o nosso futuro"

7 mar, 09:00

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

5 mar, 08:00

“Foram 12 anos de inferno”. Madalena foi vítima de violência, sobreviveu e, hoje, é uma mulher “louca pela vida”

Ontem às 09:00

Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina

6 mar, 21:19

Quase deixou um desconhecido sair da sua vida para sempre. Mas um guarda real britânico interveio

7 mar, 12:00